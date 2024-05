Anxiété?Canada?: Éliminer Les Obstacles Au Soutien en Santé Mentale





Une collaboration avec TELUS?Santé permet d'élargir l'accès à la thérapie grâce à des services de counseling personnalisés exceptionnels

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 2 mai 2024 / Anxiété?Canada, un organisme de bienfaisance enregistré de premier plan qui se consacre à la déstigmatisation de l'anxiété et des troubles connexes, annonce avec fierté son association avec TELUS?Santé, un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui travaille de concert avec les systèmes de santé publics pour élargir les options de soins offertes aux Canadiens. Grâce à cette entente, les gens partout au pays peuvent obtenir des séances virtuelles de counseling dans l'application Mes?Soins TELUS?Santé afin de gérer leur anxiété et de vivre la vie qu'ils souhaitent. Cette association témoigne d'un engagement mutuel à faciliter l'accès aux soins de santé mentale, à combler les lacunes et à réduire le fardeau des systèmes de santé publics.

«?Nous croyons que chaque personne mérite un accès à des soins de santé mentale de qualité, explique Judith?Law, directrice générale d'Anxiété?Canada. Notre association avec TELUS?Santé constitue un progrès important vers une plus grande accessibilité et une inclusivité accrue du soutien en santé mentale, et nos programmes plus vastes permettent aux gens de franchir le premier pas vers des soins qui répondent à leurs besoins.?»

Tenant compte des divers besoins des personnes à la recherche de soutien, et tablant sur notre programme MindShift, qui inclut l'application primée MindShift?TCC et le programme de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) de groupe MindShift, cette collaboration avec TELUS?Santé comble une lacune importante en reconnaissant que la thérapie de groupe ne convient pas nécessairement à tout le monde. L'application Mes?Soins TELUS?Santé permet à Anxiété?Canada d'orienter facilement les gens vers les thérapeutes chevronnés de TELUS?Santé, qui leur offrent un soutien de façon adaptée.

«?Nous sommes fiers de travailler avec Anxiété?Canada pour aider un plus grand nombre de personnes à obtenir les soins de santé mentale dont elles ont besoin avant que leur cas ne s'aggrave, déclare Matt?Chow, chef des services en santé mentale à TELUS?Santé. Faciliter l'accès à notre équipe solide de conseillers hautement qualifiés est une étape importante qui permet aux gens de vivre une vie plus saine.?»

Canadiens qui souhaitent obtenir des services de santé mentale se butent à plusieurs obstacles, parmi lesquels les longues listes d'attente et les contraintes financières. Ensemble, Anxiété?Canada et TELUS?Santé abattent ces obstacles afin d'assurer un accès universel aux soins essentiels. «?Notre objectif est d'offrir les outils dont les gens ont besoin pour comprendre et gérer leur anxiété », ajoute Mme?Law.

