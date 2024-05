Invitation aux médias - Annonce concernant la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet





QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, convie les représentants des médias à une conférence de presse concernant un financement pour la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. À cette occasion, M. Bonnardel sera accompagné du ministre des Transports du Canada et lieutenant du Québec, M. Pablo Rodriguez, et de la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Johanne Beausoleil.

AIDE-MÉMOIRE

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse suivante avant 8 h, le vendredi 3 mai 2024 : [email protected]. Seuls les représentants des médias qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister.

DATE : Vendredi 3 mai 2024



HEURE : 9 h 45



LIEU : Montréal

2 mai 2024 à 15:27

