La sixième édition des WIBA Awards 2024 récompense les personnalités les plus influentes issues du monde des réseaux sociaux lors d'une cérémonie organisée pendant le Festival de Cannes





La sixième édition des WIBA Awards, qui rend hommage aux personnalités de l'univers des réseaux sociaux dont la mission est de changer le monde, se tiendra le 24 mai , 2024, au légendaire Hôtel Martinez, pendant le Festival de Cannes. L'événement rassemble des centaines de créateurs de contenus d'envergure internationale de premier plan, responsables des moments les plus viraux de l'année. Cette soirée propose un cocktail, un dîner de gala, la cérémonie de remise des prix ainsi que la participation exceptionnelle de Sonique.

La World Influencers Association (WIBA), basée à Monaco, supervise les WIBA Awards. Il s'agit du premier et unique prix international mettant à l'honneur le travail de personnalités issues des réseaux sociaux dans plusieurs catégories, du Best Beauty Influencer au Best Pet Influencer.

En 2023, le magazine Forbes a décrit l'événement avec enthousiasme. « Les World Influencers Awards réunissent chaque année les protagonistes des moments viraux et les pionniers de la longévité numérique lors de l'événement de réseautage le plus important de la Côte d'Azur. » Étant donné la célébrité de ce grand nombre de talents virtuels rarement présents dans le même espace physique, la cérémonie des WIBA est une occasion intéressante de se faire une idée sur la puissance des réseaux sociaux dans le monde.

Les lauréats des WIBA Awards divertissent et sensibilisent de larges audiences à une échelle sans précédent. Parmi les anciens lauréats figurent Maye Musk, Khaby Lame, Richard Orlinski, Nusret Gökçe, Ellen Von Unwerth, Gianluca Vacchi, Kat Graham, Kelly Rutherford, Coco Rocha, entre autres stars de l'Internet. La diffusion en direct d'une cérémonie des WIBA Awards dépasse généralement les 200 millions de vues.

Mariia Grazhina Chaplin, directrice générale de la cérémonie des WIBA, déclare : « Je suis ravie d'annoncer la sixième édition des WIBA Awards. Comme cet événement unique coïncide avec le Festival de Cannes, les influenceurs récompensés ne se contentent pas de divertir leur public avec des images inoubliables, ils l'informent également des dernières nouvelles cinématographiques en provenance de la plateforme la plus importante de l'industrie. En rendant hommage aux personnalités du moment les plus influentes, nous formons par ailleurs les leaders d'opinion et les influenceurs de demain. Plus tard en 2024, nous prévoyons d'organiser les événements de la WIBA aux États-Unis et au Moyen-Orient afin de poursuivre notre mission de sensibilisation. Nous voulons canaliser le potentiel des influenceurs pour en faire une puissance internationale qui agit pour le mieux, en luttant pour la paix universelle et l'égalité des chances pour tous. »

www.wiba.global

2 mai 2024 à 15:10

