La 135e Foire de Canton présente des jouets et des produits pour bébés de pointe, attirant l'attention du monde entier





GUANGZHOU, Chine, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Lancée le 1er mai, la troisième phase de la 135e Foire chinoise de l'importation et de l'exportation (« Foire de Canton » ou « la Foire ») s'est déroulée, offrant une vitrine hors ligne remplie d'une gamme passionnante et complète d'expositions. Cette phase s'est particulièrement démarquée dans le secteur des jouets et des bébés et de la maternité, où une sélection de produits de haute qualité, spécialement conçus et technologiquement supérieurs a attiré l'attention générale, présentant les dernières innovations de l'industrie aux personnes présentes.

La Foire a réussi à raviver l'enthousiasme des négociants internationaux avec sa gamme variée d'expositions. Parmi eux, Rastar Group, le licencié mondial exclusif pour une gamme de modèles de voitures, y compris les modèles de voitures dynamiques de BMW, depuis plus de dix ans, se démarque en présentant des conceptions innovantes et de qualité supérieure dans des jouets chinois. Leur modèle de voiture de course Audi R8 LMS-GT3 impressionne avec une échelle de réduction de huit fois qui reproduit méticuleusement les données du véhicule d'origine. La gamme de produits comprend des modèles statiques et dynamiques, avec des fonctionnalités de réglage des sièges, de direction et de phares qui peuvent être activées manuellement ou à l'aide d'une télécommande, offrir une reconstitution détaillée de l'expérience automobile et satisfaire la curiosité d'assemblage et d'exploitation des passionnés. Pour en savoir plus sur les produits, veuillez consulter https://goo.su/a4HYT6v .

Anhui Cool-baby Science & Technology Development Corporation se concentre sur l'intégration de technologies innovantes dans les produits pour bébé afin d'améliorer le confort et la sécurité. Son produit phare à la foire est un berceau intelligent qui s'ouvre instantanément en appuyant sur un bouton sans aucun assemblage requis, avec des tissus de qualité A sûrs pour la mère et le nourrisson, un support à sept points pour la stabilité, ainsi que des roues universelles pour une mobilité facile. Pour en savoir plus sur l'entreprise, cliquez sur https://goo.su/HHHVeTF6 .

La fusion de l'éducation avec le jeu est un concept fondamental dans l'industrie du jouet. Afin de permettre aux jeunes enfants de développer leurs capacités et de débloquer leurs connaissances sur la vie quotidienne grâce au jeu, Zhejiang Taixing Child's Toys Co., Ltd. a lancé une série innovante de jouets domestiques de simulation en bois, qui ont été présentés à la Foire. Fabriqués à partir de matériaux plus verts à base de bois, ces produits simulent de manière vivante des scènes domestiques, telles que des cuisines et des espaces de vie. Plus précisément, les jouets sur le thème de la cuisine sont conçus avec divers styles de décoration domestique pour la correspondance des couleurs et sont équipés d'accessoires réalistes et détaillés tels que des hottes de ventilation, des plaques à induction, des cuisinières à gaz, des tabliers et des ustensiles de cuisine, offrant une expérience immersive aux jeunes enfants. Pour en savoir plus, consultez le site https://goo.su/UzfV .

Ces exposants ont non seulement démontré leur engagement en faveur de la qualité, mais ils ont également montré comment l'innovation peut mener à des solutions pratiques qui répondent aux besoins modernes. Veuillez vous inscrire à l'adresse hhttps://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2403008/image_5003628_64683403.jpg

2 mai 2024 à 14:34

