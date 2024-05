Le gouvernement du Québec annonce un soutien de 34?M$ pour les jeunes en 2024-2025





QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que l'adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, annoncent une aide financière totalisant 34?M$ qui sera distribuée à 172?partenaires jeunesse au Québec.

Ce soutien s'inscrit dans la transition entre le Plan d'action jeunesse 2021-2024 et un nouveau plan d'action jeunesse qui sera rendu public en 2025. Ces plans découlent de la Politique québécoise jeunesse 2030 qui vise le développement et la mise en oeuvre d'actions structurantes contribuant à l'épanouissement de la jeunesse.

Une enveloppe de 12,5?M$ réservée à 46 porteurs d'initiatives jeunesse

Une aide financière totalisant 12?499?000?$ est octroyée à 46 organismes partenaires pour la mise en oeuvre de leur projet visant notamment à faire vivre des expériences concrètes d'entrepreneuriat aux jeunes, à leur offrir des activités culturelles, à les soutenir pour qu'elles et ils persévèrent dans leurs études ou s'impliquent au sein de leur communauté. Ces subventions permettront de sécuriser les organismes et de leur offrir la prévisibilité nécessaire pour éviter des arrêts dans les services offerts aux jeunes.

Une aide de 18,3?M$ pour soutenir le Créneau carrefour jeunesse et le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Un soutien totalisant 18?298 550?$ est accordé à 110 partenaires locaux du Créneau carrefour jeunesse qui sont présents dans l'ensemble des régions du Québec. Un financement de transition de 450?000?$ a également été annoncé pour le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, permettant de soutenir l'animation et la mobilisation des organismes, la formation des intervenantes et des intervenants, ainsi que la conclusion de partenariats nationaux. Le renouvellement de ce financement confirme l'importance des carrefours jeunesse-emploi et de leur action pour faciliter la transition des jeunes Québécoises et Québécois vers leur vie adulte.

Un soutien de 3,2?M$ dans le cadre de l'appel de projets 2024-2025 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse

Une aide financière totalisant 3?183?203?$ est attribuée à 16 organismes pour l'édition 2024-2025 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. Ayant pour objectif de contribuer à l'amélioration des infrastructures principalement destinées aux jeunes de 15 à 29 ans, ce financement permettra la réalisation de projets de construction, d'acquisition, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, partout au Québec. Près de 12 000 jeunes profiteront annuellement de ces lieux améliorés à l'image de la jeunesse québécoise.

Citations

« Les jeunes Québécoises et Québécois constituent une force pour l'avancement de notre société et il faut leur permettre de s'épanouir selon leur plein potentiel. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui cet important financement de transition qui permettra la réalisation de près de 50 initiatives jeunesse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'investissement financier dans les carrefours jeunesse-emploi revêt une importance capitale pour permettre à nos jeunes de se réaliser, sur le plan tant personnel que professionnel. Avec cette annonce, nous réaffirmons notre soutien envers les professionnels des carrefours jeunesse-emploi et de 46 autres organismes sur l'ensemble du territoire québécois. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je tiens à souligner l'engagement des partenaires qui participent jour après jour au développement de la jeunesse d'ici. Les jeunes sont la clé d'une transformation sociale positive qui contribue à présenter le Québec comme une collectivité créative et audacieuse. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Fait saillant

Le Plan d'action jeunesse 2021-2024 a permis des financements gouvernementaux de plus de 300 M$ sur 3 ans. Plus de 130 initiatives, dont près de 80 nouvelles, ont permis à terme de joindre approximativement 500 000 jeunes.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

2 mai 2024 à 14:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :