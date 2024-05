Stokes présente une nouvelle gamme de produits : Des idées cadeaux culinaires offrant du luxe abordable pour tout le monde et pour toute occasion.





Stokes Inc., la destination de choix au Canada pour les articles de cuisine, la vaisselle et les articles pour la maison, annonce avec fierté le lancement d'une nouvelle ligne de cadeaux : Des articles faciles à offrir, sans besoin d'emballage, et d'un excellent rapport qualité-prix pour plaire à tous les goûts. Avec 89 ans d'expertise inégalée dans la satisfaction des besoins des Canadiens et étant un pilier dans leurs cuisines et sur leurs tables à manger, Stokes présente avec fierté une gamme inspirante de cadeaux conçus pour chaque occasion.

Conçue avec une attention méticuleuse aux détails, la collection « Prêt à offrir, pas besoin d'emballage » englobe une variété d'articles qui plaisent à tous, chacun conçu avec soin pour un plaisir quotidien. De l'ambiance apaisante des ensembles de bougies d'aromathérapie à l'indulgence des boîtes de thé, chaque produit de cette collection promet de charmer les sens et d'agrémenter l'expérience du destinataire.

Explorez la sélection conçue pour les connaisseurs épicuriens, tels que l'ensemble de planche à pizza proposant une gamme d'épices artisanales, ou notre ensemble de planche en forme de coeur accompagné d'un mélange de pain au romarin et d'huile à l'ail. Alternativement, essayez l'ensemble de planche à pain grillé accompagné de sachets de thé anglais et d'une délicieuse marmelade. Pour ceux qui ont une dent sucrée, adoptez notre ensemble de tasse à gâteau « Faites-le vous-même », comprenant une tasse en céramique blanche, un mélange à gâteau et des paillettes arc-en-ciel. Pour ceux aux goûts distingués, les ensembles huile & vinaigre offrent un mélange harmonieux de saveurs, tandis que les tasses et ensembles de thé offrent une retraite confortable à chaque gorgée.

« Nous sommes ravis de présenter notre nouvelle gamme de cadeaux, une démonstration de notre engagement continu envers l'innovation et l'excellence », déclare Cesar Morales, Directeur du marketing et de la marque chez Stokes Inc. « Chaque produit de cette collection a été soigneusement sélectionné pour offrir à la fois une utilité pratique et un charme esthétique, en en faisant un choix idéal pour toute occasion. Notre dévouement à offrir de la valeur à nos clients reste inébranlable, et avec des cadeaux à partir de seulement 9,98 $, nous sommes fiers de proposer un luxe abordable, surtout en ces temps où les prix sont à la hausse. Stokes s'engage à continuer à offrir de la valeur à nos clients. »

Stokes s'engage à rehausser votre façon d'offrir des cadeaux avec cette gamme de cadeaux culinaires, parfaite pour chaque occasion. Que vous célébriez la fête des mères, impressionniez en tant qu'hôte, exprimiez votre appréciation à un enseignant, commémoriez un anniversaire, ou que vous soyez à court de temps pour un cadeau de dernière minute, la nouvelle sélection de cadeaux soigneusement choisie a tout ce qu'il vous faut. Les cadeaux font partie de nos marques maison, telles que Thinkkitchen, Thinktea, et Stokes (Deliciae).

En plus de nos lignes de cadeaux culinaires, nous proposons une vaste gamme d'options allant des batteurs sur socle et des friteuses à air aux ensembles de batterie de cuisine et aux essentiels de table, garantissant que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rehausser votre expérience en cuisine et à table.

Stokes Inc. exploite fièrement plus de 100 points de vente à travers le Canada, assurant un accès pratique aux clients à l'échelle nationale. De plus, toute la gamme de cadeaux est disponible à l'achat en ligne sur www.stokesstores.com, permettant des cadeaux sans effort depuis le confort de chez soi.

Pour plus d'informations sur Stokes Inc. et sa nouvelle gamme de cadeaux exquis, veuillez visiter https://www.stokesstores.com/fr/

À propos de Stokes Inc. :

Nous sommes fiers d'être une entreprise familiale canadienne depuis plus de 89 ans, et la destination de choix pour les articles de cuisine, les services de table, les articles ménagers et bien plus encore. De la verrerie raffinée aux assiettes de service élégantes et linge de table, en passant par une large gamme de petits électroménagers, batteries de cuisine, articles pour le four, outils et autres gadgets pour la cuisine, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pour une occasion spéciale, un cadeau ou tout simplement pour le quotidien, Stokes c'est la célébration de la vie à la maison!

2 mai 2024 à 11:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :