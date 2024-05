Choicely : le Concours Eurovision de la chanson a créé sa nouvelle application mobile avec une plateforme sans code : « Une flexibilité incroyable »





Le Concours Eurovision de la chanson (ESC), le plus grand événement musical au monde, a renouvelé son application mobile à temps pour l'événement de cette année à Malmö, en Suède. L'application a été créée à l'aide de la plateforme d'application sans code de Choicely.

« Nous recherchions un partenaire spécialisé qui nous permette de développer notre application avec rapidité et flexibilité, afin de mieux servir les fans de l'Eurovision dans le monde entier », explique Dave Goodman, responsable de la communication et du numérique de l'ESC pour les organisateurs du concours, l'Union européenne de radio-télévision.

« Nous avons clairement bénéficié de tout cela avec Choicely, et bien plus encore », souligne M. Goodman.

Avec Choicely, l'application peut être créée sans code, en utilisant une interface visuelle de type glisser-déposer, comme Wix ou Wordpress pour les applications mobiles.

« Bien que Choicely soit une plateforme sans code, nous avons obtenu une application entièrement personnalisée qui correspond à nos besoins et à notre marque. Il est facile et rapide d'apporter des améliorations. Nous pouvons nous concentrer sur l'engagement de nos fans ! », ajoute Dave Goodman de l'UER.

L'application Eurovision est dotée d'un vaste fil d'actualités et d'un portail média, ainsi que d'outils d'engagement remplis d'activations interactives pour les fans, comme le classement. Grâce à ce dernier, les téléspectateurs peuvent établir leur propre classement Eurovision classique à partir de 12 points et le partager sur les réseaux sociaux.

Pendant les demi-finales et la grande finale, les téléspectateurs du monde entier peuvent également voter facilement grâce à l'application.

« Nous sommes fiers de collaborer avec le Concours Eurovision de la chanson », déclare Kaius Meskanen, directeur général de Choicely. « Il s'agit d'un concours légendaire dont les fans du monde entier sont passionnés et cela se reflète dans tout ce qu'ils font », ajoute M. Meskanen.

« Ensemble, nous avons créé une application parfaite au pixel près pour servir les fans de l'Eurovision, pendant et entre les événements. C'est formidable de voir l'organisation de l'ESC profiter des avantages du sans code, comme la réduction des coûts de développement, les mises à jour agiles et une meilleure expérience globale pour les fans », souligne M. Meskanen.

Choicely a été fondé en Finlande et est utilisé par des leaders dans les médias, les sports et les entreprises de divertissement, ainsi que dans toute une série d'industries dans plus de 50 pays.

La nouvelle application du Concours Eurovision de la chanson est disponible sur l'Apple App Store et le Google Play Store.

Le Concours Eurovision de la chanson est le plus grand événement musical en direct au monde. Il est organisé chaque année par l'Union européenne de radio-télévision (UER), la plus grande alliance mondiale de médias de service public.

Ce concours, dans lequel les radiodiffuseurs de service public membres de l'UER envoient une nouvelle chanson pour représenter leur pays, a eu lieu chaque année depuis 1956, sauf en 2020.

27 radiodiffuseurs ont remporté le concours au moins une fois.

37 radiodiffuseurs participeront au Concours Eurovision de la chanson 2024 à Malmö, en Suède, organisé par SVT.

Le concours de 2023 a été regardé par plus de 170 millions de téléspectateurs dans le monde entier, à la télévision et en ligne.

L'UER représente 112 organismes de médias dans 56 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, auxquels s'ajoutent 31 associés en Asie, en Afrique, en Australie et dans les Amériques. L'UER s'efforce d'assurer un avenir durable aux médias de service public.

Le créateur d'applications sans code de Choicely offre un moyen simple, rapide et abordable de créer et de maintenir des applications mobiles de haute qualité. Choicely est basé en Finlande et en Suisse et sert actuellement des entreprises dans plus de 50 pays. Choicely compte parmi ses clients le Concours Eurovision de la chanson, Miss Univers, des émissions télévisées d'ITV Studios/Love Island, et l'organisme de radiodiffusion national islandais RÚV.

