Fonds régions et ruralité - Une somme de 1,5 M$ pour l'économie circulaire en Montérégie





LONGUEUIL, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une bonification de 1 500 000 $ à l'Entente sectorielle de développement pour l'économie et la main-d'oeuvre en Montérégie. Celle-ci vise à répondre aux priorités régionales dans ces domaines. Cet ajout financier contribuera, notamment, à la réalisation d'actions concrètes en économie circulaire.

De plus, il permettra d'accompagner et de soutenir les entreprises, les organismes et les municipalités dans une transition vers l'économie circulaire afin d'améliorer leur compétitivité. Par le biais de l'Entente, des initiatives seront appuyées en lien avec l'atteinte des objectifs fixés dans la Feuille de route pour l'économie circulaire de la Montérégie. Celle-ci vise le déploiement d'une économie résiliente et respectueuse de la capacité des écosystèmes.

Rappelons que l'Entente contribue à assurer la mise en commun des actions des différents partenaires par la réalisation d'initiatives favorisant le développement économique et la gestion de la main-d'oeuvre en Montérégie.

Les partenaires de cette entente totalisant 4 410 000 $ sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), la Ville de Longueuil selon ses compétences d'agglomération, les MRC de la Montérégie, la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM), Montérégie Économique ainsi que les organismes de développement économique de la région.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement alloue des sommes supplémentaires significatives à cette entente qui contribuera à l'essor de l'économie circulaire dans la région. Les effets seront assurément positifs pour les entreprises et les organismes, mais également pour la communauté, qui profitera d'un milieu plus vert! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le développement économique et la prospérité de notre région reposent notamment sur l'implication de la communauté. Cette importante entente pour la Montérégie mobilise de nombreux partenaires et je les remercie pour le temps qu'ils consacrent à sa réussite. Leur apport contribue à faire de notre région un endroit attrayant pour les entreprises, les familles et la main-d'oeuvre. »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Nous sommes très heureux de la bonification de cette enveloppe qui, depuis sa mise en place, a permis à notre région de mettre en oeuvre une feuille de route ambitieuse et concertée afin de soutenir des entreprises, des municipalités et des organismes dans l'implantation de principes d'économie circulaire au sein de leurs sphères d'activité. Ainsi, nous pourrons demeurer proactifs et continuer d'accompagner nos milieux économiques et sociaux dans cette importante transition. »

Catherine Fournier, présidente de la Table de concertation régionale de la Montérégie et présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Nous sommes fiers de l'engagement de la région envers la Feuille de route pour l'économie circulaire en Montérégie, dont le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie a coordonné la démarche en 2023. Cette initiative, première du genre au Canada, témoigne de notre leadership et de notre vision pour un avenir plus durable. La participation de nombreux acteurs de différents horizons souligne l'importance d'une mobilisation collective pour un futur résilient et respectueux de la planète. La suite s'annonce fort prometteuse pour notre région, et Montérégie Économique s'engage à être le moteur de ce déploiement. »

Julie Éthier, présidente de Montérégie Économique

Faits saillants :

Une somme de 900 000 $ est ajoutée par le MAMH, pour une participation totale de 2 550 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

ajoutée par le MAMH, pour une participation totale de 2 550 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Pour sa part, le MEIE bonifiera son apport à l'Entente de 600 000 $ afin d'accélérer le développement de l'économie circulaire en Montérégie.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

2 mai 2024 à 10:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :