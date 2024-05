Dubaï lance un plan directeur mondial pour l'intelligence artificielle





Dubaï a dévoilé un plan directeur pour l'intelligence artificielle (IA), un plan annuel qui vise à exploiter le potentiel de cette technologie pour améliorer la qualité de vie dans le monde entier.

Le plan débute par la nomination d'un PDG pour l'IA dans chaque entité gouvernementale, et sera suivi par la création d'un incubateur d'IA et de WEB3, qui deviendra le plus grand pôle mondial pour les entreprises d'IA et de technologie. Ce pôle attirera des innovateurs, des startups et des leaders de l'IA du monde entier et soutiendra le développement de leurs idées en des entreprises prospères ou des applications concrètes.

Le plan prévoit également l'introduction de la "Semaine de l'IA" dans les écoles et les universités afin de favoriser l'intégration des applications d'IA dans le système éducatif. Cela permettra aux étudiants de développer des compétences correspondant aux besoins futurs du marché, telles que le codage, et de les familiariser avec les derniers outils et les meilleures pratiques dans ce domaine.

Le plan directeur prévoit le lancement de la Licence Commerciale de Dubaï pour l'Intelligence Artificielle. Cette licence soutiendra le développement du secteur en attirant des entreprises et des experts spécialisés à Dubaï. Elle stimulera également les investissements et consolidera la position de Dubaï comme destination privilégiée pour les entreprises technologiques et d'innovation. Parallèlement, des terrains seront alloués à la construction de centres de données. Ces centres contribueront au développement d'infrastructures de classe mondiale, capables de soutenir la transformation numérique de Dubaï.

Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier et président du Conseil exécutif de Dubaï, a déclaré : « En 1999, nous avons lancé la transformation numérique de Dubaï, une initiative qui a réalisé des exploits et qui a culminé avec le dévoilement de la stratégie numérique de Dubaï l'année dernière. Nos réalisations exceptionnelles ont fait de nous le pôle principal pour les entreprises technologiques et d'intelligence artificielle d'envergure mondiale au sein de la région ».

« Récemment, l'évolution de l'intelligence artificielle s'est accélérée, offrant de nombreuses opportunités aux nations et aux gouvernements capables de l'exploiter, tout en posant des défis à ceux qui ne peuvent suivre le rythme. Cela nécessite des plans d'action rapides et adaptatifs, capables de répondre aux évolutions technologiques et de l'intelligence artificielle », a ajouté son Altesse.

Le plan annuel de Dubaï visant à accélérer l'adoption de l'IA et sa mise en oeuvre dans tous les secteurs fait partie des aspirations primordiales de Dubaï de devenir la meilleure ville du monde en matière d'utilisation des technologies et la plus rapide à adopter des applications de pointe.

