Fonds régions et ruralité - Près de 2,8 M$ pour le développement social en Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Montérégie consacrent une somme de 2 755 000 $ à la concrétisation d'une entente visant la structuration montérégienne du développement social.

Ce partenariat a pour objectif de soutenir des démarches et des activités de concertation régionale pour mieux structurer ou pour bonifier l'action collective en développement social. Il permettra en outre la réalisation de projets favorisant l'atteinte de l'égalité sur le territoire, entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. L'entente contribuera aussi à améliorer la collaboration entre les acteurs de la Montérégie et à partager expertise et ressources.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le Secrétariat à la condition féminine (SCF), les 12 MRC de la Montérégie, la Ville de Longueuil, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS de la Montérégie-Centre), la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM), Concertation Horizon, l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) et la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM).

« Cette ambitieuse entente permettra de partager une vision des priorités et des efforts à déployer en matière de développement social. Peu importe le secteur et les publics visés par les actions entreprises, les effets seront très importants pour la population de la Montérégie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis que cette entente sectorielle en développement social vise un objectif particulier en matière d'égalité. Elle permettra en outre le partage d'expertise entre divers partenaires pour la mise en oeuvre d'initiatives concertées qui, j'en suis convaincue, feront progresser l'égalité entre les femmes et les hommes en Montérégie. D'ici 2027, des ententes régionales relatives à l'égalité seront aussi déployées à travers tout le Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je salue l'engagement de tous les partenaires de cette entente qui s'allient pour le développement social de notre région. La Montérégie est un endroit où il fait bon vivre et je suis persuadée qu'avec les initiatives engendrées, la qualité de vie des citoyennes et citoyens ne sera que meilleure. »

Suzanne Roy, ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je tiens à souligner la forte mobilisation des différentes parties liées à cette entente qui permettra d'accompagner les organismes de la Montérégie dans leurs besoins spécifiques en soutien au développement social. La TCRM reconnaît l'apport fondamental des démarches locales et supralocales de concertation; par cette entente, elle souhaite bonifier l'action collective en développement social. »

Catherine Fournier, présidente de la Table de concertation régionale de la Montérégie et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« La Direction de santé publique de la Montérégie, par son mandat régional, est heureuse de contribuer à cette entente historique, laquelle permettra de soutenir et de renforcer la collaboration entre les acteurs régionaux oeuvrant à l'amélioration du bien-être de la population montérégienne. »

Julie Loslier, directrice de santé publique, CISSS de la Montérégie-Centre

« Le développement social est à la base de la réussite éducative des jeunes de la Montérégie. En investissant dans des initiatives concertées et inclusives, nous ouvrons la voie à des milieux de vie plus épanouissants et à des conditions d'apprentissage optimales pour toutes et tous. C'est avec enthousiasme que l'IRCM s'associe à cette entente prometteuse pour l'avenir de notre région. »

Chantal Denis, directrice générale de l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie

« Concertation Horizon est fière de contribuer à cette entente, qui témoigne de notre engagement envers l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Cette collaboration accrue entre le MAMH et les partenaires de la Montérégie-Ouest permettra de créer et de soutenir des actions visant à renforcer la concertation autour des enjeux communs de développement social et à favoriser l'inclusion dans nos communautés. »

Sylvie Gagnon-Breton, présidente de Concertation Horizon

« La TCGFM et ses groupes membres saluent l'engagement en matière d'égalité dont fait preuve la Montérégie avec cette entente. Pour améliorer les conditions de vie des femmes de façon durable et faire progresser l'égalité entre les genres, il est essentiel de travailler de manière concertée et transversale. En intégrant l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vision du développement social de la Montérégie, les partenaires de l'Entente ont démontré leur engagement à travailler vers l'atteinte d'une vraie égalité et l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population. »

Martine Faille, présidente de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie

La participation financière du MAMH s'élèvera à 1 760 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, le SCF accordera 400 000 $ à l'objectif particulier en matière d'égalité. Sa participation à cette entente découle de l'action transversale 9 de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027, qui vise à déployer des ententes sectorielles en matière d'égalité dans l'ensemble des régions administratives du Québec d'ici 2027.

Les MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges accorderont chacune une somme de 75 000 $ à l'Entente, pour un total de 375 000 $.

La Ville de Longueuil y consacrera une somme de 120 000 $.

y consacrera une somme de 120 000 $. La TCRM octroiera 60 000 $ et l'IRCM, 40 000 $.

