LA COMMISSION MUNICIPALE ANNONCE UN AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA GESTION DE LA RELÈVE ET LA FORMATION DU PERSONNEL MUNICIPAL





QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un nouvel audit de performance sur la gestion de la relève et la formation du personnel municipal.

Les municipalités visées par cet audit sont : la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine), la Municipalité de Sainte-Sophie (Laurentides) et la Ville de Pincourt (Montérégie).

Les municipalités ont besoin de ressources humaines compétentes et qualifiées pour assurer la qualité et la continuité des services rendus aux citoyens. La gestion de la relève et la formation du personnel municipal sont deux leviers importants qui permettront d'atteindre cet objectif.

Citation

« Les municipalités font face à des enjeux de recrutement des employés et de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. La planification de la relève et la formation du personnel municipal peuvent avoir des effets bénéfiques sur l'attraction, la mobilisation et la rétention de la main-d'oeuvre. »

- Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Une particularité pour les municipalités entre 10 000 habitants et 99 999 habitants

Depuis le 1er janvier 2020, ces municipalités doivent faire l'objet d'un audit de performance par un auditeur indépendant ou, si le conseil municipal a adopté un règlement en ce sens, l'audit peut être effectué par la Commission municipale du Québec. Les trois municipalités auditées ont adopté un règlement confiant ainsi à la Commission la responsabilité de réaliser des audits de performance.

Un audit en plusieurs étapes

Une fois les municipalités avisées de l'audit planifié, une étude préliminaire est réalisée. La Commission procède ensuite à une analyse détaillée pour approfondir les éléments visés par les critères d'évaluation, recueillir l'information nécessaire pour appuyer ses constats et tirer des conclusions sur chacun des objectifs de l'audit. Un rapport d'audit est ensuite rédigé, mettant en lumière les constats, les conclusions et les recommandations qui découlent des travaux réalisés. Ce rapport est transmis aux membres des conseils municipaux et rendu public sur le site Internet de la Commission.

Liens connexes

Pour connaître le déroulement d'un audit, consultez le Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités et la capsule vidéo Comprendre l'audit municipal.

Pour en savoir plus sur les activités de la Commission, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Commission municipale du Québec

2 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :