Jennifer Grimm, de LUX Beauty, recevra le prix Ambassadeur du commerce de détail indépendant 2024 du Conseil canadien du commerce de détail

TORONTO, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer que Jennifer Grimm, propriétaire de LUX Beauty (en anglais) est la lauréate 2024 du prix Ambassadeur du commerce de détail indépendant (en anglais). Cette prestigieuse reconnaissance vient souligner la contribution unique de Mme Grimm auprès de la communauté ainsi que le caractère visionnaire de son leadership et son engagement indéfectible à l'égard de la fidélisation de sa clientèle.

Jennifer Grimm, une entrepreneuse et mentore accomplie dans le domaine de la vente au détail, a fondé LUX Beauty en 2000, tout de suite après avoir obtenu un baccalauréat en commerce de l'Université de l'Alberta. Elle représente à merveille l'esprit d'innovation et l'excellence dans le commerce de détail. LUX Beauty propose un ensemble choisi de marques de beauté de premier plan et distribue autant des soins de la peau et du corps que des produits de beauté et des soins capillaires, dont un grand nombre sont bios et sans cruauté. En plus de la vente en magasin et en ligne, LUX Beauty offre des services innovateurs comme l'abonnement 4 Seasons of LUX, un service d'envoi de coffrets d'articles de beauté préparés à la main, le salon Beauty Lounge pour des événements de groupe et des ateliers de maquillage ainsi que les coffrets-cadeaux LUX Curated Gift Boxes, chacun savamment personnalisé en fonction des goûts de la destinataire.

Sous la direction de Jennifer Grimm, LUX Beauty a prospéré, réalisant des ventes par pied carré quatre fois supérieures à la moyenne de l'industrie. Ses initiatives innovantes, notamment son adoption précoce de la vente au détail en ligne et de SelfPay - un service mobile de paiement en libre-service précurseur d'ApplePay, qui a été offert pour la toute première fois dans une boutique LUX Beauty -, lui ont valu une large reconnaissance. Jennifer et son équipe sont connues pour leur capacité à créer une expérience de magasinage unique pour leur clientèle, cultivant des relations durables et encourageant un profond sentiment de confiance au sein de la communauté.

« Nous sommes honorés de remettre à Jennifer Grimm le prix Ambassadeur du commerce de détail indépendant 2024, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Son approche novatrice du commerce de détail, combinée à son dévouement et à son engagement envers la communauté, illustre à merveille ce qu'est, dans son essence, ce prix. »

Outre cette prestigieuse reconnaissance du Conseil canadien du commerce de détail, Jennifer et son équipe ont reçu en 2018 le prix du Détaillant de l'année remis par l'Association canadienne du cadeau.

Le prix Ambassadeur du commerce de détail indépendant 2024 sera présenté à Jennifer Grimm au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) du Conseil canadien du commerce de détail, qui se déroulera le 28 mai 2024 au Centre des congrès de Toronto de 16 h 30 à 20 h 30. Des billets pour le gala peuvent être achetés ici (en anglais).

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera le premier jour du plus important événement de l'industrie du détail au Canada, L'événement STORE 24, qui aura lieu les 28 et 29 mai 2024. L'événement STORE 24 accueillera plus de 75 conférenciers et réunira des dirigeants du secteur du détail de partout en Amérique du Nord et de l'étranger.

Les médias sont invités à participer à ce prestigieux événement, au cours duquel seront célébrés Jennifer Grimm et d'autres lauréats de renom.

À propos de LUX Beauty

LUX Beauty est un paradis plusieurs fois primé de marques indépendantes où l'on offre des conseils d'experts et où l'on soigne le plaisir de nos clientes. Chez LUX Beauty, votre lumière intérieure ne peut que transparaître pour briller à l'extérieur.

Visite en personne : 12515,102e Avenue à Edmonton, en Alberta

Suivez-nous sur Instagram : @luxbeautyyeg

Magasiner en ligne : luxbeauty.com

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 502 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

