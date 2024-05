La 7e édition du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec : un événement inspirant et concret





CHIBOUGAMAU, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Chibougamau-Chapais, en collaboration avec la Direction générale de Services Québec du Nord-du-Québec, l'Administration régionale Baie-James (ARBJ) et la Ville de Chibougamau, annonce officiellement la tenue de la septième édition du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec. L'événement qui a pour but d'outiller en ressources humaines les entreprises de la région aura lieu le mercredi 29 mai au Club de golf de Chibougamau-Chapais. Ce rendez-vous est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

En cette période économique complexe, les entreprises du Nord-du-Québec font face à des défis redoutables, tels que la pénurie de main-d'oeuvre et l'inflation, qui soulignent l'urgence de reconnaître le rôle central des bonnes pratiques dans la stabilité des collectivités plus éloignées. Avec les années, le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec s'est établi comme un incontournable et comme une référence au sein de la communauté d'affaires de la région. Il constitue l'Arrêt RH à ne pas manquer pour les professionnels qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences et parfaire leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Supporter les entreprises à naviguer des enjeux complexes

Depuis l'édition précédente, en plus des défis qui perdurent, les entreprises du Nord-du-Québec ont été confrontées à de nouveaux défis économiques. L'exode de la région et l'arrivée d'une nouvelle génération de travailleurs sur le marché, incluant les travailleurs étrangers temporaires, ont notamment eu un impact significatif sur les opérations quotidiennes.

Les entreprises ont également dû composer avec une évolution du rôle des ressources humaines, avec des responsabilités de plus en plus importantes pour les gestionnaires et les dirigeants. Dans ce contexte, le comité organisateur propose une programmation riche et concrète permettant de répondre aux défis des entreprises du Nord-du-Québec.

Les conférenciers exploreront différentes thématiques, notamment les grandes tendances actuelles en ressources humaines, l'engagement et le développement des équipes, l'importance de la santé mentale, la gestion du changement, ainsi que les biais cognitifs. Ces sujets seront explorés à travers les conférences enrichissantes de ces quatre conférenciers notoires:

Luc Langevin , illusionniste;

, illusionniste; Nancy Cameron , CHRA, fondatrice de Cameron ressources humaines;

, CHRA, fondatrice de Cameron ressources humaines; Geneviève Cloutier , M.Sc., CRHA Distinction Fellow, associée Rénumération et cheffe pratique Performance, Normandin Beaudry ;

, M.Sc., CRHA Distinction Fellow, associée Rénumération et cheffe pratique Performance, ; Josyanne Villeneuve , MBA, CRHA et certifiée en gestion du changement et psychométrie, fondatrice de Main dans la main consultation.

Remise de prix LES REMARQUABLES

Pour une seconde édition, la SADC Chibougamau-Chapais et la direction générale de Services Québec du Nord-du-Québec procéderont à la remise des prix LES REMARQUABLES, prix distinction en ressources humaines du Nord-du-Québec, une initiative visant à reconnaître des organisations du Nord-du-Québec qui, par leurs idées, leurs pratiques et le rayonnement des projets novateurs qu'elles développent avec leurs équipes, permettent l'implantation et la promotion d'activités positives en matière de ressources humaines.

Pour consulter la programmation ou pour connaître les modalités d'inscription, visitez rvenordqc.ca.

Citations:

« Le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec 2024 revêt une importance particulière en ce contexte, offrant une opportunité de formation, d'échange et de collaboration entre les participant.e.s. En unissant nos efforts et en partageant nos expertises respectives, nous aspirons à propulser les entreprises et organismes vers un avenir florissant malgré les défis qui peuvent se présenter. »

- Annie Potvin, directrice générale, SADC Chibougamau-Chapais

« Le manque de main-d'oeuvre a un effet sidérant dans les communautés jamésiennes : réduction des heures de services, importants retards, difficulté d'approvisionnement, fermeture d'entreprises, etc. Le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec est rassembleur et constitue une réponse directe à ces enjeux puisqu'il contribue à la résilience des entreprises et entrepreneurs du territoire. Encore cette année, c'est avec engagement que l'Administration régionale Baie-James soutient cette initiative structurante. »

- Marie-Claude Brousseau, directrice générale, Administration régionale Baie-James

« Participez au Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec 2024 pour être acteur de l'essor économique régional. Dans le Nord-du-Québec, les entreprises s'épanouissent et l'avenir professionnel est prometteur. L'avenir, c'est dans le Nord que ça se passe ! »

- Manon Cyr, mairesse de la Ville de Chibougamau

« La 7e édition du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec est une occasion en or pour les entreprises et les professionnels et experts en ressources humaines de la région de se rencontrer et d'échanger sur les tendances observées dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Je suis certaine que vous en sortirez avec des astuces et des conseils innovants. Bon succès! »

- Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Pour une autre année, notre gouvernement soutient cet événement, qui est organisé par les organismes locaux et régionaux et qui permet d'aider les employeurs d'ici à atteindre leur plein potentiel. »

- Denis Lamothe, député d'Ungava

