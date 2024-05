Le cul-de-sac est atteint : les distilleries du Québec exigent une refonte réglementaire cruciale pour l'industrie des spiritueux





GRANBY, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) exhorte le gouvernement du Québec à procéder à une refonte complète des lois et règlements entourant l'industrie des spiritueux québécois, à défaut de quoi, de nombreuses distilleries québécoises sont menacées de fermeture au cours de l'année à venir.

La récente actualité entourant la future gestion de l'assortiment des spiritueux dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) est une discussion engagée avec l'UQMD. Or, puisque la SAQ est l'unique canal de mise en marché pour les spiritueux québécois, l'UQMD doit forcément travailler de concert avec celle-ci. Le plan d'exécution, qui permettra notamment de connaître les critères de retrait de certains produits ou les différentes règles à l'entrée, doit encore être déterminé. Par ailleurs, l'UQMD demande des solutions de rechange dans les discussions tenues avec la SAQ, et ce, après avoir longtemps plaidé en faveur de canaux de distribution alternatifs auprès du gouvernement. En effet, étant donné l'existence d'un canal de distribution unique et exclusif, le problème actuel était inévitable et ne faisait que se profiler avec le temps. La SAQ a atteint un plateau en ce qui concerne sa capacité à accueillir et à promouvoir efficacement les spiritueux québécois sur ses tablettes.

Il est crucial de comprendre qu'au-delà des enjeux liés à la commercialisation des produits dans les succursales de la SAQ, les distilleries du Québec font face à des défis bien plus profonds en raison des lois et règlements qui régissent la production et la vente de spiritueux québécois. En effet, ces lois et règlements remontent à l'époque de la prohibition, et malgré un potentiel de prospérité, l'industrie des spiritueux continue de décliner de façon accélérée. Plutôt que de propulser le secteur, l'inaction du gouvernement et le manque de volonté politique ont perpétué un environnement d'affaires hostile étouffant ainsi les distilleries québécoises les unes après les autres. Les distilleries s'efforcent d'être des vecteurs de fierté régionale, de valoriser l'identité culinaire québécoise, d'encourager l'agrotourisme et de stimuler l'économie, mais le gouvernement travaille dans une direction opposée.

« Le gouvernement a entre les mains le sort de nombreuses petites et moyennes entreprises québécoises. Les solutions sont connues, notamment via l'ouverture de canaux de mise en marché alternatifs. On lui demande d'avoir le courage de faire les changements nécessaires pour libérer une industrie locale et appréciée des citoyens et consommateurs », a déclaré M. Joël Pelletier, président de l'UQMD.

L'UQMD et ses membres proposent au gouvernement de la CAQ, depuis maintenant plus de 5 ans, des solutions et des alternatives à des enjeux très bien connus des intervenants gouvernementaux. En effet, les lois et réglementations ne correspondent plus aux réalités économiques et sociales actuelles. Dans le contexte spécifique des distilleries, les contraintes imposées découragent les investissements et empêchent carrément de dégager une profitabilité dans la majorité des entreprises du secteur. En 2022, le deux-tiers des distilleries québécoises étaient déficitaires.

Alors que les solutions sont bien connues et ont été maintes fois évoquées par l'UQMD et ses membres, notamment autour de canaux de mise en marché alternatifs, nous répétons avec insistance qu'une réforme législative en profondeur est impérative pour instaurer un environnement propice au développement des entreprises de notre secteur. Or, l'autorisation de vendre des spiritueux artisanaux dans les marchés publics ou encore l'autorisation de vendre directement aux restaurants sont des exemples de solutions concrètes qui ont été maintes fois apportées. « L'UQMD adresse une demande pressante au ministre des Finances, Eric Girard, et au premier ministre, François Legault : faites preuve d'ouverture et d'un engagement véritable envers l'industrie des spiritueux québécois. Nos distilleries méritent des mesures tangibles afin d'être libérées et prospérer à la hauteur de leur dynamisme », indique M. Pelletier.

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec avec près de 60 membres. Sa mission est d'encourager le développement de l'industrie québécoise de la microdistillation, valoriser la fabrication et le commerce de produits distillés à la propriété, et assurer la promotion de ces spiritueux au Québec, au Canada et dans le monde.

