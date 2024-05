ESI Group collabore avec Aberdeen Strategy and Research et dévoile les perspectives « Shift Left » sur le prototypage virtuel





ESI Group (Paris:ESI) s'est associé aux analystes industriels d'Aberdeen Strategy and Research pour présenter de nouvelles perspectives sur les avantages du prototypage virtuel pour la transformation numérique dans le développement de produits. Le résultat de cette collaboration s'intitule Shift Left: The Value of Virtual Prototyping for Digital Transformation of the Product Development Lifecycle*, une analyse approfondie de la façon dont le prototypage virtuel peut révolutionner des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale et les machines lourdes.

Le rapport a révélé que les organisations performantes qui adoptent le concept de "shift left" - une approche numérique précoce pour les tests de performance des produits - ont réussi à réduire considérablement leur dépendance aux prototypes physiques de 75,6 % et à diminuer les ordres de modification en ingénierie de 73,8 %, ce qui a entraîné une réduction de 75,2 % du temps de développement global. Le rapport explore également les principaux défis pour un déploiement réussi et détaille les "Top 10" des avantages à long terme réalisés par les organisations qui adoptent une stratégie de prototypage virtuel solide.

Mike Russell, Responsable Customer Success chez ESI Group, commente : « Notre collaboration avec Aberdeen Strategy and Research souligne l'importance du prototypage virtuel, de l'adoption des pratiques numériques et du transfert des processus de validation et de la prise de décision vers des domaines virtuels. Malgré l'investissement initial et les efforts initiaux, notamment dans le renforcement des compétences et la formation du personnel, la prise de décision basée sur la simulation représente un saut crucial en avant dans l'innovation industrielle. En intégrant de manière transparente un logiciel de test virtuel immersif en temps réel et prédictif dans leur fil ou continuité numérique, les industries acquièrent la capacité unique de prévoir non seulement les performances attendues, mais également de prédire avec précision comment leur produit se comportera dans des conditions réelles, en tenant compte des subtilités de la fabrication ».

Les fabricants industriels des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des machines lourdes cherchent activement des moyens de gérer la complexité croissante des produits, de favoriser la collaboration et de s'adapter rapidement aux premières étapes de développement. Ils sont confrontés au défi d'équilibrer la réduction des coûts avec l'amélioration de la qualité, l'augmentation de la productivité et un délai de mise sur le marché plus rapide. Cela nécessite une approche stratégique pour travailler de manière plus intelligente de manière numérisée et intégrée.

Le rapport est disponible sous forme d'une présentation vidéo de 26 minutes (en anglais) ou sous forme d'eBook téléchargeable :

https://www.esi-group.com/the_value_of_virtual_prototyping

*Shift Left : La Valeur du Prototypage Virtuel pour la Transformation Numérique du Cycle de Développement des Produits

À propos d'ESI Group

ESI Group, filiale de Keysight Technologies, propose des solutions fiables et sur mesure reposant sur la modélisation physique prédictive et l'expertise en prototypage virtuel. Principalement active dans les domaines de l'automobile, du transport terrestre, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de l'industrie lourde, ESI permet aux ingénieurs de simuler des conceptions mécaniques, des processus de fabrication intelligents et des flux de travail centrés sur l'humain pour prendre des décisions éclairées plus tôt dans le cycle de vie du produit. Keysight est une société cotée au S&P 500 qui fournit des solutions de conception, d'émulation et de test de pointe pour aider les ingénieurs à accélérer le développement et le déploiement des produits, tout en réduisant les risques, à chaque étape du cycle de vie. Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr

