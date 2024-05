Supremex annonce l'acquisition de Forest Envelope Group





MONTRÉAL, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui l'acquisition des actifs de Forest Envelope Group (« Forest Envelope »). Fondée il y a plus de 40 ans, Forest Envelope est un chef de file régional de la fabrication d'enveloppes spécialisées situé à Bolingbrook, dans l'Illinois, dans la région métropolitaine de Chicago. La transaction a été conclue pour un montant total d'environ 1,8 M$ US, sur une base libre d'espèces et libre de dettes, sous réserve des ajustements habituels, et financée au moyen de la facilité de crédit existante de la Société.



« L'acquisition de Forest Envelope s'inscrit pleinement dans le cadre de nos activités actuelles dans la région du Midwest américain », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Forest Envelope jouit d'une solide réputation pour la qualité de ses produits, son service à la clientèle de premier plan et son respect des délais de livraison. Étant donné la proximité de nos usines existantes de Naperville et de Chicago, nous avons l'intention d'intégrer les activités de Forest Envelope à ces installations au cours des 90 prochains jours. La transition devrait ainsi s'effectuer de façon harmonieuse pour les clients et, en fait, leur donner accès à des capacités supplémentaires et à une offre de produits beaucoup plus large. Nous nous attendons à ce que cette opération d'intégration génère rapidement des synergies au sein de notre réseau du secteur Enveloppe aux États-Unis. »

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et six installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie approximativement 1 000 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d'enveloppe et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d'entreprises de publipostage, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

Personne-ressource : François Bolduc, CPA Martin Goulet, M.Sc., CFA Chef de la direction financière MBC Capital Markets Advisors [email protected] [email protected] 514 595-0555, poste 2316 514 731-0000, poste 229

