LES ARTISTES ET LES AUTEURS-COMPOSITEURS DE SONY MUSIC GROUP S'UNISSENT DANS LA CAMPAGNE POUR STIMULER LA PARTICIPATION DES JEUNES AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES

BRUXELLES, 2er mai 2024 /PRNewswire/ -- Sony Music Group a annoncé aujourd'hui le lancement de YOUR VOICE, YOUR, POWER, YOUR VOTE - Une campagne non partisane visant à encourager la participation des électeurs aux élections de l'Union européenne en mettant l'accent sur les jeunes et les groupes sous-représentés.

Menée en partenariat avec le Forum européen des jeunes, qui représente plus de 100 organisations de jeunes à travers le continent, la campagne YOUR VOICE, YOUR POWER, YOUR VOTE dévoilera une collection de films, sur plusieurs plateformes dans plusieurs langues, mettant en vedette la liste d'artistes et d'auteurs-compositeurs de Sony Music Group.

Les artistes et auteurs-compositeurs de toute l'Union européenne présentés dans la campagne comprennent :

Finlande : Goldielocks

France : Soso Maness

Allemagne : $OHO BANI, Clueso, Lotte, Alvaro Soler, HE/RO, Joris et Culcha Candela

Italie : IL VOLO

Pays-Bas : Sam Feldt et M. Belt & Wezol

Pologne : Szczyl

Portugal : Dino D'Santiago

Espagne : Rozalen

Suède : Jackie Mere

« L'année 2024 est une année électorale pour près de la moitié de la population mondiale, et les sociétés civiles prospèrent lorsque chacun contribue au processus démocratique, a déclaré Towalame Austin, vice-président exécutif de la philanthropie mondiale et de l'impact social de Sony Music Group. Les jeunes sont la clé d'une société dynamique. Ils se soucient du monde dans lequel nous vivons et sont actifs et engagés chaque jour grâce à des mouvements étendus, à l'activisme et plus encore. Cependant, même si l'action sociale garantit que leurs voix sont entendues, le vote est également essentiel pour s'assurer qu'elles sont écoutées. Nous sommes ravis que nos artistes et auteurs-compositeurs se soient réunis pour soutenir la campagne avant les élections européennes de juin. »

María Rodríguez Alcázar, présidente du Forum européen de la jeunesse, a ajouté : « Grâce à notre partenariat avec des artistes de la scène, nous visons à mobiliser encore plus de jeunes électeurs pour les prochaines élections européennes de 2024. Les jeunes sont un élément essentiel de nos sociétés. Nous sommes le pouvoir mobilisateur de nombreux mouvements, nous participons à des débats politiques en ligne et nous nous engageons avec nos communautés par le biais d'organisations de jeunes. Cela fait de nous un élément essentiel pour façonner la vie démocratique. Les jeunes méritent des représentants qui se soucient sincèrement de notre vie et qui accordent la priorité à nos préoccupations et à nos idées. Le fait de nous présenter pour voter en juin prochain nous permettra de nous faire entendre et de veiller à ce que nous ne soyons pas négligés dans le processus décisionnel. »

Entre le 6 et le 9 juin 2024, les élections européennes auront lieu dans les 27 États membres de l'UE, avec environ 366 millions de citoyens européens appelés à voter. VOTRE VOIX, VOTRE POUVOIR, VOTRE VOTE est conçu pour éduquer, mobiliser et promouvoir la participation civique, en s'appuyant sur l'initiative de justice sociale existante de Sony Music Group pour encourager l'engagement civique.

