Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Mme Karine Dumont est nommée, à compter du 27 mai 2024, sous-ministre du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Mme Dumont est sous-ministre adjointe à ce ministère.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Benjamin Bélair est nommé, à compter du 2 mai 2024, délégué du Québec à Washington, aux États-Unis. M. Bélair est directeur du Bureau du Québec à Washington au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Mme Isabelle Dessureault est nommée, à compter du 2 mai 2024, déléguée du Québec à Miami, aux États-Unis. Mme Dessureault est déléguée du Québec à Atlanta, aux États-Unis.

Mme Marie-Claude Francoeur est nommée, à compter du 21 juin 2024, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Mme Francoeur est déléguée du Québec à Boston, aux États-Unis.

Mme Catherine Dilley Tadros est nommée, à compter du 3 juin 2024, déléguée du Québec à Singapour. Mme Tadros est cheffe de poste du Bureau du Québec à Toronto.

Conseil de gestion de l'assurance parentale

MM. Simon Castonguay, Mario Labbé et Sébastien Routhier sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Conseil de gestion de l'assurance parentale.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

MM. Jasmin Tanguay et Pasquale Vari sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Université du Québec à Montréal

Mme Mélissa Denis est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Université du Québec en Outaouais

Mme Manel Kammoun est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

1 mai 2024 à 17:10

