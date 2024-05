Le comité exécutif recommande la nomination de Benoit Dagenais à titre de directeur général de la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal est fier de recommander M. Benoit Dagenais afin de succéder à M. Serge Lamontagne à titre de directeur général de la Ville de Montréal. Son entrée en fonction est prévue le 3 juin 2024 suite à l'approbation de sa nomination par le conseil municipal du 13 mai prochain.

Il s'agit d'un retour à la Ville de Montréal pour ce gestionnaire expérimenté, qui y a occupé plusieurs postes stratégiques entre 1996 et 2020, notamment ceux de directeur des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville, de directeur général adjoint - Services institutionnels et de directeur de l'arrondissement du Sud-Ouest, avant de devenir sous-ministre au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec.

Avocat de formation et détenteur d'une maîtrise en administration des affaires, M. Dagenais aspire à mettre à profit son expérience et sa rigueur reconnue pour soutenir les efforts de la Ville de Montréal, notamment dans sa lutte contre la crise du logement, sa transition écologique ambitieuse et la promotion de la mobilité durable, le tout dans un contexte budgétaire exigeant.

« La direction générale d'une Ville comme Montréal est un poste hautement stratégique et essentiel à l'atteinte des résultats attendus de la population. La rigueur de Benoit Dagenais et sa volonté de soutenir nos efforts pour faire de Montréal une ville plus verte, plus juste et plus dynamique font de lui un gestionnaire tout désigné pour poursuivre le travail important de Serge Lamontagne », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La nomination de Benoit Dagenais au poste de directeur général est une excellente nouvelle pour la Ville de Montréal. Il connaît la Ville, il aime Montréal et il a tous les atouts nécessaires pour la faire progresser. Benoit pourra compter sur ma collaboration et ma présence afin d'assurer une transition harmonieuse », a expliqué le directeur général, Serge Lamontagne.

« En tant que fier Montréalais, je suis heureux et honoré de revenir à la Ville de Montréal, où j'ai passé plus de 20 ans qui m'ont permis de me familiariser avec la richesse, mais également les enjeux de la métropole du Québec, de développer des relations solides et de comprendre les rouages de cette administration publique unique. Je sais que je peux compter sur une fonction publique mobilisée et des collaborateurs de grande qualité, ce qui me permet d'entreprendre avec confiance et enthousiasme cet important mandat comme directeur général de la Ville de Montréal. Je crois en une fonction publique forte, rigoureuse, performante et transparente et je suis déterminé à assurer une saine gestion des finances publiques montréalaises afin de contribuer à améliorer les services à la population et la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais », a souligné le prochain directeur général de la Ville de Montréal, Benoit Dagenais.

