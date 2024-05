Lancement officiel de la campagne de promotion de l'investissement mondial 2024 à Hengqin!





En avril prochain, le monde entier sera de nouveau invité à Hengqin, dans le sud de la Chine.

La zone de coopération en profondeur Guangdong-Macao à Hengqin (« la zone de coopération ») a lancé ses visuels thématiques annuels en faisant de la publicité dans les aéroports de six villes chinoises, à savoir Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Macao et Zhuhai, ainsi que dans les halls d'entrée et de sortie du port de Hengqin et du port de Zhuhai du pont Hong Kong-Zhuhai-Macau, marquant ainsi le lancement officiel de la campagne mondiale de promotion de cet investissement.

Cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le 25e anniversaire du retour de Macao à la mère patrie et le 3e anniversaire de la création de la zone de coopération. C'est également une année essentielle pour évaluer les accomplissements de la première phase du plan directeur de développement de la zone de coopération en profondeur Guangdong-Macao à Hengqin. En cette grande année de célébration des trois anniversaires et de la première phase avec des accomplissements fructueux, la zone de coopération s'attache à soutenir la diversification économique appropriée de Macao tout en saisissant les opportunités de développement de l'époque pour mettre en valeur l'image de l'intégration Macao-Hengqin dans le pays et à l'étranger et renforcer la promotion des investissements mondiaux de Hengqin, ce qui améliorera encore plus son influence et sa visibilité internationales et permettra à un plus grand nombre d'investisseurs de découvrir Hengqin.

Macao et Hengqin vous emmèneront plus loin dans le monde

« Macao et Hengqin vous emmèneront plus loin » est la devise annuelle des nouveaux visuels de promotion conçus pour la campagne de promotion des investissements mondiaux de Hengqin en 2024. Le concept de ces visuels trouve son origine dans le paysage de développement de l'« intégration Hengqin-Macao ». Les rubans de quatre couleurs symbolisent le développement florissant de quatre industries naissantes à Hengqin, qui s'aligne sur la stratégie de développement de diversification appropriée « 1+4 » de Macao. Cette campagne mondiale de promotion des investissements présente aux investisseurs nationaux et internationaux sa dynamique de croissance dans le cadre de l'« intégration Hengqin-Macao », ainsi que sa vitalité économique, sa force d'innovation, son charme et son potentiel d'investissement.

Ces nouveaux visuels promotionnels ont déjà été dévoilés fin avril dans les aéroports de Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Macao et Zhuhai, dans les halls d'entrée et de sortie du port de Hengqin et dans le port de Zhuhai du pont Hong Kong-Zhuhai-Macau, qui sont d'importants centres de transport intégrés reliant la Chine au reste du monde et rassemblant des personnes du pays et de l'étranger. L'exposition est présentée à l'aide de supports multimédias, notamment des caissons lumineux, des diodes électroluminescentes et des interactions scéniques, afin que les visiteurs du monde entier puissent découvrir le développement et la vitalité de Hengqin et en garder une profonde impression.

Il convient de mentionner qu'une exposition thématique, une zone d'enregistrement et une zone d'interaction créative ont été mises en place pour les visiteurs à la sortie du hall d'arrivée de l'aéroport Jinwan de Zhuhai. Les visiteurs qui arrivent peuvent voir les visuels thématiques et l'installation d'un avion coloré sur la piste en quatre couleurs, représentant Hengqin comme un lieu qui transforme les rêves en réalité. Les visiteurs peuvent y prendre des photos. Ils peuvent en outre se rendre dans la zone d'interaction créative et appuyer sur le bouton pour soutenir le développement de Hengqin. Le nombre d'appuis sur le bouton de soutien à Hengqin sera constamment mis à jour sur l'installation murale, enregistrant les bénédictions de tous les visiteurs.

Les ambassadeurs de Hengqin représentent Hengqin et aident à saisir de nouvelles opportunités industrielles.

Afin de mieux présenter l'environnement favorable aux entreprises de Hengqin, qui est en phase avec Macao et le monde, et d'attirer des entreprises de qualité pour investir et se développer dans la zone de coopération, cette dernière lancera cette année une série d'entretiens vidéo intitulée « Ambassadeurs de Hengqin », invitant des experts, universitaires et représentants d'entreprises du secteur de la R&D scientifique et technique, de l'industrie de la santé, de la culture, du tourisme, du MICE et de la finance moderne à présenter au public mondial les nouvelles possibilités et avantages du développement intégré de Macao et de Hengqin.

Macao et Hengqin « vont à nouveau à l'étranger » pour accroître les ressources étrangères en vue d'un développement commun

En 2024, la zone de coopération continuera à renforcer la coopération avec Macao en organisant conjointement davantage d'événements de promotion à l'étranger pour explorer les ressources internationales, ouvrir les marchés internationaux et promouvoir l'environnement commercial de Macao et de Hengqin, le développement industriel et les politiques préférentielles.

Une collaboration globale et approfondie pour attirer les meilleurs et les plus forts en matière de promotion des investissements

En 2024, Macao et Hengqin proposeront diverses mesures pour attirer les meilleurs et les plus forts dans la promotion des investissements. La 2024 Hengqin Global Investment Promotion Conference se tiendra les 26 et 27 mai, avec pour objectif principal de mettre en évidence les nouvelles opportunités offertes par la gestion spécifique à chaque niveau promulguée par la zone de coopération. Plus d'un millier d'investisseurs nationaux et internationaux seront invités à participer à la conférence et à visiter le site de Hengqin. Parallèlement, une série de forums parallèles axés sur les principales industries seront organisés pour présenter de manière précise les principaux accomplissements de la zone de coopération et créer une plateforme d'échange ouverte pour les investisseurs mondiaux.

La zone de coopération poursuivra son modèle « exposition plus attraction d'investissements ». Elle mettra en place une zone d'exposition à la Foire internationale du commerce et de l'investissement de Macao (MIF) pour présenter les derniers accomplissements de Hengqin en matière de développement industriel, renforcer la promotion et la diffusion de l'image de la ville de Hengqin, de manière à accroître sa popularité sur la scène internationale, contribuer à attirer les investissements et améliorer l'efficacité des résultats en matière de promotion de l'investissement.

Grâce à ces efforts intégrés, la zone de coopération accueille des entrepreneurs et investisseurs internationaux pour des visites et des échanges avec Hengqin. Laissez Macao et Hengqin vous emmener plus loin, en éclairant votre chemin vers un avenir plus radieux!

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 mai 2024 à 16:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :