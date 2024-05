Shurick Agapitov, fondateur de Xsolla, abordera le thème de l'avenir de l'Internet au Forum économique du Qatar





Xsolla, entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, annonce que son fondateur, Shurick Agapitov, sera l'un des principaux intervenants lors d'une session déterminante lors de la conférence du Forum économique du Qatar organisé par Bloomberg, qui se tiendra à Doha du 14 au 16 mai 2024. L'influence de ce forum rassemble des leaders d'opinion mondiaux venus pour mener des discussions économiques transformatrices, et la présence de Xsolla souligne son engagement à façonner l'avenir de la technologie du commerce des jeux.

Le 15 mai à 14 h 50 (heure du Qatar), M. Agapitov participera à la session intitulée « Le métavers : l'avenir de l'internet ? » Un dialogue captivant qui vise à disséquer la transformation continue de l'Internet dans un monde virtuel 3D interconnecté, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Jayesh Maganlal, directeur de l'information du groupe et responsable numérique chez ROSHN interviendra également, et le panel sera placé sous la modération experte d'Abeer Abu Omar, directeur adjoint du bureau des Émirats arabes unis chez Bloomberg. Ensemble, ils évalueront les progrès des initiatives dans le métavers et leur capacité à révolutionner les affaires, le gaming et les interactions sociétales à l'échelle mondiale, déclenchant ainsi une nouvelle ère d'innovation et de possibilités numériques.

« C'est un grand honneur d'explorer l'avenir de l'Internet au Forum économique du Qatar », a déclaré Shurick Agapitov, fondateur de Xsolla. « Cette session est une formidable occasion de montrer comment le métavers peut remodeler l'économie numérique mondiale. Chez Xsolla, nous nous engageons à innover des solutions qui soutiennent cette transformation numérique et à veiller à ce que celle-ci soit accessible et bénéfique à la communauté mondiale des jeux vidéo et plus encore ».

Fondée en 2005, Xsolla n'a cessé d'innover dans le secteur des jeux vidéo en fournissant des outils et des services robustes permettant aux développeurs et aux éditeurs de monétiser et de commercialiser leurs jeux sur de multiples plateformes dans le monde entier.

Outre sa discussion instructive sur le métavers, Shurick Agapitov organisera des réunions individuelles dans le cadre d'un salon à l'hôtel Fairmont Doha, à Doha, au Qatar. Ces sessions exclusives offrent une occasion unique d'avoir un dialogue stratégique approfondi avec des leaders du secteur et des innovateurs. Les participants sont invités à collaborer et à partager des idées, des défis et des opportunités propres au secteur du jeu vidéo, à la fintech et au métavers. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez aller sur notre page d'accueil dédiée : xsolla.events/qatar-economic-forum

Shurick Agapitov est également l'auteur du livre très clairvoyant, Once Upon Tomorrow, qui examine le rôle de la technologie dans le façonnement des sociétés futures à travers le prisme du métavers. M. Agapitov défend la capacité de la technologie à améliorer le potentiel humain et à démocratiser l'accès aux plateformes numériques.

Le Forum économique du Qatar est connu pour encourager les discussions de haut niveau sur les tendances et les innovations économiques stratégiques, en attirant des acteurs de nombreux secteurs qui viendront tracer les grandes lignes du futur paysage financier mondial.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour ce secteur. Dès sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à couvrir davantage de zones géographiques, à générer plus de revenus et à mettre en contact les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Pékin, Guangzhou, Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient de grands jeux tels que Valve, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : xsolla.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 mai 2024 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :