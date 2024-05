KWE! À LA RENCONTRE DES PEUPLES AUTOCHTONES - LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION ÉDITION 2024





QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le festival KWE! À la rencontre des peuples autochtones revient cette année avec sa 7e édition du 14 au 16 juin à la place Jean-Béliveau et le 21 juin avec son grand spectacle célébrant la Journée nationale des peuples autochtones, à l'Agora du Port de Québec.

Les familles et les amateurs de musique, de culture et de sujets touchant les peuples autochtones, sont invités à venir à la rencontre des 11 Nations autochtones au Québec. Lors de cet événement unique, plusieurs espaces animés vous sont offerts, avec des découvertes culinaires, des démonstrations de savoir-faire, des conférences thématiques sur des sujets d'actualité et des ateliers de fabrication.

« L'objectif est le rapprochement, le partage et la sensibilisation dans un environnement festif accueillant. Nous tendons la main à tous les citoyens pour venir à notre rencontre et nous avons une programmation très variée avec des activités interactives. Il y en a pour tous les goûts! », a déclaré Mélanie Vincent, directrice générale.

Nouveautés au festival KWE!:

Des projections de films, qui auront lieu les vendredi 14 juin et samedi 15 juin de 20h00 à 22h00. Vendredi, une soirée spéciale sera dédiée au 20e anniversaire de Wapikoni Mobile et samedi, le film Soleils atikamekw de Chloé Leriche sera projeté.

de Chloé Leriche sera projeté. Des 5@8 «musique et bouffe» mettront en vedette Dan-Georges McKenzie et Long Wolf and the Spaghetti Corner Band.

et and the Spaghetti Corner Band. Des rencontres avec les Inuit qui présenteront un vrai qamutik (un traîneau traditionnel), une collection d'oeuvres d'art et d'objets historiques ainsi que des archives photographiques et télévisuelles entourant les qimmiit (chiens) et la relation du peuple Inuit avec ceux-ci.

L'Espace Maison longue proposera des activités axées sur les savoirs des peuples iroquoiens, avec notamment une démonstration de cuisson de poteries.

Une prestation de la violoniste de renom Geneviève Gros-Louis Salamone. Compositrice, productrice de musique de film et native de la Nation huronne-wendat, elle a acquis une renommée internationale pour ses contributions importantes au cinéma, à la musique et à la mode.

La pièce de théâtre Manikanetish à la salle Albert-Rousseau, une adaptation captivante du roman éponyme de Naomi Fontaine acclamé par la critique, qui explore les thèmes de l'identité, de la culture, de la résilience et des rêves des jeunes de la communauté autochtone.

Nouveautés au grand spectacle KWE !:

Cette année, KWE! À la rencontre des peuples autochtones s'associe avec la Transat Québec Saint-Malo (TQSM) pour offrir une expérience unique et authentique.

(TQSM) pour offrir une expérience unique et authentique. En après-midi, venez profiter des activités familiales gratuites telles que des ateliers de bricolage ainsi que des spectacles de danseurs de pow wow, de joueurs de tambour.

Xavier Watso sera notre maître de cérémonie et co-animateur du spectacle en soirée.

sera notre maître de cérémonie et co-animateur du spectacle en soirée. Joseph Sarenhes, un multi-instrumentiste wendat et guinéen, créateur de hip-hop sera présent sur la Scène Radio-Canada. En plus de jouer du piano, de la guitare et des percussions, il est également chanteur, rappeur, auteur-compositeur et danseur. Il a d'ailleurs remporté le prix de la Révélation de l'année 2023-2024 de Radio-Canada.

de Radio-Canada. Ivan Boivin Flamand présentera en exclusivité des chansons de son premier album solo.

La programmation complète de KWE! À la rencontre des peuples autochtones est disponible en ligne à kwefest.com .

SOURCE KWE! À la rencontre des peuples autochtones

1 mai 2024 à 15:20

