Avis aux médias - Conférence de presse concernant un financement accordé à l'Université du Québec à Trois-Rivières

TERREBONNE, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une activité de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, procédera à une annonce concernant un financement accordé à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, du maire de la Ville de Terrebonne, M. Mathieu Traversy, et du recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Christian Blanchette.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 15 heures, le 2 mai. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y prendre part.

DATE : Le jeudi 2 mai 2024, à 17 h 45

Arrivée des médias à compter de 17 h 30



LIEU : Terrebonne

