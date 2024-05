De l'urgence à la prévention : passons à l'action !





Le milieu de l'itinérance se mobilise et demande l'aide de Québec

QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - La crise de l'itinérance jeunesse au Québec atteint un seuil critique. Avec au moins 2000 jeunes se retrouvant en situation d'itinérance chaque nuit, dont 50 % ayant été suivi par la Direction de la protection de la jeunesse dans le passé. Cette situation intenable nécessite des actions en amont du gouvernement, adaptées à la réalité des jeunes vulnérables.

C'est dans ce contexte que s'est conclu aujourd'hui «?Tire-toi une bûche?», l'unique forum sur la prévention de l'itinérance jeunesse. Organisé par la Coalition Jeunes+ et rassemblant plus de 200 acteurs issus des secteurs communautaire, institutionnel et politique de partout au Québec, ainsi que des jeunes ayant vécu l'itinérance, le forum a offert une plateforme de ralliement, de sensibilisation et de mobilisation autour d'une mission commune : prévenir l'itinérance chez les jeunes.

Les acteurs présents ont conclu de la nécessité de transformer radicalement l'approche de prévention de l'itinérance jeunesse. En donnant la parole aux jeunes à risque ou en situation d'itinérance et en sensibilisant le public aux défis uniques qu'ils rencontrent, l'événement a établi les fondations d'un changement significatif et durable au niveau de l'intervention en itinérance jeunesse.

«?L'urgence de la crise de l'itinérance jeunesse ne peut plus être ignorée. Chaque jeune dans cette situation est un échec du tissu social du Québec, et un appel à l'action. Ce forum a jeté les bases pour que la prévention devienne le pilier de notre intervention. Nous sommes déterminés à faire entendre les voix de ces jeunes trop souvent négligées et à inciter à des politiques plus adaptées à leur réalité.?» - Cécile Arbaud, cofondatrice de la Coalition Jeunes+ et directrice générale de l'organisme Dans la rue

Marie-Ève Brousseau, chargée de projet -- Mobilisation de la Coalition Jeunes+ a déclaré que «?pour y arriver, nous devons obtenir l'appui et le soutien du gouvernement. La prévention est la clé pour réduire l'itinérance chez les jeunes, mais elle n'occupe pas encore la place qu'elle mérite dans nos politiques publiques. Il est temps de placer cette priorité au coeur de notre action, tout en prenant en compte les spécificités de l'itinérance jeunesse?»

À propos de la Coalition Jeunes+

La Coalition Jeunes+ est une coalition québécoise créée en 2018 et gouvernée par des chercheurs, des jeunes, des organismes communautaires et des regroupements. La Coalition vise à mobiliser les principaux acteurs vers un effort concerté et constructif dans la lutte à l'itinérance jeunesse, dans une approche fondée sur le respect et la promotion des droits des jeunes de 12 à 30 ans au Québec.

