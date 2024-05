Le Prix annuel de la Liberté de la presse est remis à Melissa Martin pour des reportages captivants réalisés sous des raids aériens et des bombardements en sol ukrainien





Robyn Doolittle, du Globe and Mail, reçoit le Prix pour l'ensemble d'une carrière, tandis que le caricaturiste canadien, Bruce MacKinnon, remporte le premier prix au Concours international de dessin éditorial.

OTTAWA, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - Liberté de la presse Canada est heureux d'annoncer que la journaliste de Winnipeg, Melissa Martin, se voit décerner le Prix de la Liberté de la presse 2024, tandis que Robyn Doolittle, du Globe and Mail, reçoit le Prix pour l'ensemble de sa carrière.

En 2023, Mme Martin quittait le Winnipeg Free Press pour passer une année en Ukraine et témoigner des effets de la guerre sur les civils. Les raids aériens et les bombardements n'ont pas empêché Melissa Martin de publier, sur sa plateforme Substack, des reportages aussi vivants que captivants sur la résilience d'une population livrée à la peur et au deuil.

Malgré le danger qui la guettait constamment, Mme Martin a publié des articles factuels et saisissants sur la situation désespérée de l'Ukraine dans le sillage de la guerre, un sujet qui a fait l'objet de tant de désinformation en ligne.

Depuis de nombreuses années, Robyn Doolittle est l'une des journalistes d'investigation les plus tenaces et les plus influentes du Canada et travaille au Globe and Mail, après un passage au Toronto Star. En 2022-2023, elle s'est associée à Tom Cardoso, Mike Hager et à d'autres journalistes du Globe dans le cadre du projet « Secret Canada ». S'en est suivi une série d'articles, « Unfounded » (non fondé), dans lesquels elle lève le voile sur la façon dont la police traite les plaintes d'agressions sexuelles. Dans une autre série, « Power Gap » (inégalité de pouvoirs), elle met à jour les inégalités entre les sexes dans le monde du travail.

Pour choisir les lauréats des différents prix - le Prix annuel de la Liberté de la presse; le Prix pour l'ensemble d'une carrière en l'honneur de Spencer Moore, cofondateur de Liberté de la presse Canada; et notre nouveau Prix d'excellence pour les étudiants en journalisme - les membres du jury se sont penchés sur des candidatures provenant des quatre coins du pays.

« Toutes nos félicitations aux lauréats de cette année. Nous sommes fiers de récompenser des journalistes, y compris des étudiants et caricaturistes, qui travaillent sans relâche sur des sujets importants, et ce, en dépit de l'omerta et des menaces qui pèsent sur leur sécurité », a déclaré la présidente de Liberté de la presse Canada, Heather Bakken.

« Selon le Classement mondial de la liberté de la presse produit par Reporters sans frontières, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10, et l'industrie du simulacre menace le journalisme, a déclaré Mme Bakken. Dans nos démocraties occidentales, de nombreux organes de presse indépendants luttent pour survivre avec des budgets réduits et moins de journalistes. De plus, l'IA bombarde les médias sociaux de campagnes qui saturent l'écosystème de l'information de nouvelles erronées, de désinformation et de vidéos profondément fausses visant à influencer l'électorat. À l'heure actuelle, la liberté de la presse est donc plus importante que jamais. »

Le Prix d'excellence pour les étudiants en journalisme, remis pour la première fois cette année, a été décerné à Charles Séguin et à Naomie Duckett-Zamor, du journal étudiant de l'Université du Québec à Montréal, pour leurs articles sur le caractère antidémocratique des associations étudiantes. Les deux journalistes ont poursuivi leur travail malgré les menaces pesant sur eux et le vol pur et simple des exemplaires du journal étudiant visant à faire disparaître leurs articles.

Situé à Ottawa, Liberté de la presse Canada, est un organisme bénévole qui défend la liberté de la presse au pays et à l'étranger. Les prix seront remis aux lauréats à l'occasion de notre déjeuner-causerie annuel, qui aura lieu le 2 mai prochain au Centre national des arts, à Ottawa. Margaret Sullivan, chroniqueuse au Guardian US, prendra la parole à titre de conférencière principale. Le déjeuner-causerie se déroulera sous le thème « liberté de la presse, élections justes et démocratie », afin de souligner la Journée mondiale de la liberté de la presse des Nations Unies.

Liberté de la presse Canada accorde également une mention spéciale au Globe and Mail pour Secret Canada . Ce projet, qui s'est étendu sur plusieurs années, a mis en évidence les dysfonctionnements des systèmes d'accès à l'information au Canada, en plus de donner lieu à la création d'un site Web aidant les journalistes et d'autres citoyens à avoir accès à l'information du gouvernement.

Pour que la presse soit libre et indépendante, elle doit pouvoir accéder efficacement et rapidement à l'information. Les journalistes peuvent ainsi informer les citoyens et demander des comptes aux gouvernements. Liberté de la presse Canada exhorte le gouvernement libéral à régler les problèmes flagrants qui minent son système d'accès à l'information, comme il l'avait promis lors de son arrivée au pouvoir, en 2015.

Certificats de mérite attribués

Outre les grands prix, Liberté de la presse Canada a octroyé trois certificats de mérite.

Sara Mojtehedzadeh, du Toronto Star, est récompensée pour une série d'articles méticuleux, Worked Forced (travaux forcés), dans lesquels elle montre que l'économie de l'Ontario repose sur l'exploitation de travailleurs étrangers, parfois victimes d'un trafic illégal. Frédérik-Xavier Duhamel, reporter du Globe and Mail à Montréal, est également récompensé pour ses reportages sur le système carcéral du Québec, notamment un article s'appuyant sur des documents officiels que les autorités lui ont demandé, en vain, d'ignorer.

Liberté de la presse Canada a également attribué un certificat de mérite au journalisme communautaire, notamment à Keith Corcoran, du LighthouseNOW Progress Bulletin, l'hebdomadaire de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, qui s'est battu avec acharnement devant les tribunaux néo-écossais pour obtenir l'autorisation de consulter des dossiers liés à des mandats de perquisition.

Le caricaturiste canadien, Bruce Mackinnon , gagne le Concours international de dessin éditorial

Le caricaturiste canadien, Bruce MacKinnon, remporte le Concours international de dessin éditorial, dont le thème était « L'intelligence artificielle : oui ou non? ».

Le Brésilien, Dalcio Machado, se classe en deuxième position, et le Serbe, Jugoslav Vlahovic, en troisième.

À propos de Liberté de la presse Canada

Situé à Ottawa, Liberté de la presse Canada est un organisme bénévole à but non lucratif qui fait la promotion de la liberté d'expression et des droits des médias. Il souligne la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO en rendant hommage aux lauréats de différents prix. Cette année, la Journée mondiale de la liberté de la presse a lieu le 3 mai.

