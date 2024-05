Aide au relogement - La Ville de Montréal renforce ses services d'aide au relogement offerts à la population à l'approche du 1er juillet





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - À l'approche de la période du 1er juillet et devant la crise de l'habitation et de l'abordabilité, la Ville de Montréal renforce ses services d'aide au relogement et facilite l'accès aux ressources existantes pour venir en aide aux personnes qui sont toujours à la recherche d'un logement. Pour faire connaître ses services, la Ville lance une campagne de sensibilisation en ligne, sur les médias sociaux et sur les ondes de plusieurs stations de radio, diffusée en six langues, en plus d'une campagne d'affichage dans les commerces locaux et les organismes en sécurité alimentaire.

Parmi les mesures mises en place dans le cadre de cette vaste opération et mobilisation, on retrouve des services d'aide au relogement ainsi que de l'hébergement et de l'entreposage temporaires. La Ville a de nouveau mandaté l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) qui, grâce à son service de références, pourra soutenir les ménages vulnérables, que ce soit pour chercher un logement, offrir de l'hébergement ou entreposer de façon temporaire leurs biens personnels. L'enveloppe allouée par la Ville pour ce service est passée de 1,5 M$, en 2019, à 3,5 M$, en 2024, et cette somme annuelle a été confirmée au moins jusqu'en 2025.

Les personnes qui sont à la recherche d'un logement peuvent également consulter l'outil de recherche de logement développé par l'OMHM. Il permet de trouver des logements disponibles à Montréal, en fonction du budget de la personne et du nombre de pièces recherchées.

Le Registre des loyers de l'organisme Vivre en ville peut également être utile pour connaître les prix moyens des loyers par secteur. Cet outil numérique, qui recense les loyers de plus de 20 000 logements à Montréal grâce à l'inscription volontaire de la population, vise à informer les locataires des prix réels des loyers et à les protéger des hausses abusives.

Des besoins à l'année

Les besoins en matière de relogement s'accentuent et sont présents à l'année, même si la période la plus intense demeure les mois de juin et juillet, autant en termes de demandes d'aide que d'hébergement.

L'OMHM a reçu 176 demandes d'aide au relogement entre le 1er janvier et le 23 avril 2024. De ce nombre, 13 ménages ont nécessité un hébergement temporaire. Depuis 2020, environ 880 demandes d'aide au relogement ont été reçues par an et plus d'une centaine de ménages ont été hébergés, chaque année.

« L'approche du 1er juillet est une période particulièrement stressante pour les locataires, qui sont de plus en plus nombreux à avoir de la difficulté à trouver des options de logement qui répondent à leurs besoins et à leur budget. Encore une fois cette année, notre administration déploiera des mesures supplémentaires pour que personne ne se retrouve sans logement au 1er juillet, mais ces aides d'urgence ne sont pas soutenables sur le long terme et rappellent l'importance de continuer d'accélérer la construction et de faciliter l'accès à un toit abordable avec l'ensemble de nos partenaires », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les besoins sont grands et multiples. C'est pourquoi nous organisons cette campagne multilingue pour joindre les gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour trouver un logement, notamment pour aider les personnes et les familles qui sont parmi les plus vulnérables. Si vous connaissez des gens dans le besoin, n'hésitez pas à les orienter vers les services existants », a souligné la conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Despina Sourias.

Pour obtenir de l'aide ou plus d'information

Les citoyennes et les citoyens qui ont des questions ou besoin d'aide pour trouver un logement sont invités à communiquer avec le 311 pour obtenir de l'information et être référés aux ressources adéquates.

Pour tous les détails, rendez-vous à l'adresse montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

1 mai 2024 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :