Invitation aux médias - Vernissage des oeuvres d'art de Nicolas Baier et Ludovic Boney à l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à participer au vernissage des oeuvres d'art de Nicolas Baier et Ludovic Boney, qui ont signé respectivement les oeuvres Mappemonde et Théâtralité contextuelle, dans le cadre de la Politique d'intégration des oeuvres d'art aux bâtiments et lieux publics du gouvernement du Québec, au sein l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal. L'événement se déroulera le lundi 6 mai à 17h00 en présence des artistes et de dignitaires.

Informations pratiques

Date?: Lundi 6 mai 2024

Heure : Accueil dès 17 h 00, début de l'événement à 17 h 30

Lieu?: Salle de l'Association des diplômés HEC Montréal (B.307) - niveau 3

Édifice Hélène-Desmarais - 501, rue de la Gauchetière Ouest

Inscription obligatoire

Pour toutes demandes d'entrevues, veuillez contacter Andréanne Gagnon

Prises de parole

Federico Pasin , directeur de HEC Montréal

, directeur de HEC Montréal Loretta Cianci , directrice du développement du campus de HEC Montréal

Présences

Nicolas Baier , artiste

, artiste Ludovic Boney , artiste

À propos de HEC Montréal

Établissement universitaire francophone de renommée internationale, HEC Montréal est ouverte sur le monde et solidement ancrée dans la collectivité québécoise. Elle forme depuis 1907 des leaders dans tous les domaines de la gestion, qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et à la transition durable de la société. Sa communauté comprend près de 14?000 étudiantes et étudiants issus de 146 pays, plus de 300 membres du corps professoral et plus de 110?000 personnes diplômées qui rayonnent ici et à l'international. L'École offre près de 150 programmes à tous les cycles universitaires et accueille chaque année plus de 9000 cadres, dirigeantes et dirigeants.

1 mai 2024 à 11:08

