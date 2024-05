Six personnalités marquantes reçoivent la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec





QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le 30 avril, à l'occasion d'une cérémonie tenue à l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, a procédé à la remise de la Médaille d'honneur à six personnes d'exception, trois femmes et trois hommes :

M. Yoshua Bengio ;

; M. Jean Lapointe , à titre posthume;

, à titre posthume; M. Jean-François Lépine;

M me Chantal Machabée;

Chantal Machabée; M me Marjorie Villefranche ;

; Mme Kim Yaroshevskaya .

Mme Roy a retracé le parcours de chacune et chacun des récipiendaires, soulignant leurs contributions scientifiques, artistiques, communautaires ou sociétales. En incarnant et en vivant leurs passions respectives, elles et ils ont fait rayonner le Québec, sa langue, sa culture francophone, son savoir et son humanité. « Grâce à des personnes comme celles-ci, nous pouvons et devons être fiers d'être Québécoises et Québécois », a mentionné Mme Roy.

La Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec est décernée à des personnalités de différents horizons qui, par leurs actions, leurs valeurs, leur carrière et leur engagement, méritent la reconnaissance des membres de l'Assemblée nationale et de la société québécoise. Ces personnalités sont choisies par un comité de sélection composé de la présidente et de députés et députées représentant tous les groupes parlementaires.

Monsieur Yoshua Bengio

Considéré à l'échelle mondiale comme l'un des pères de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond, M. Yoshua Bengio est une sommité dans son domaine. Détenteur d'un doctorat de l'Université McGill, il est aujourd'hui professeur titulaire à l'Université de Montréal et directeur scientifique de Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, dont il est également le fondateur. Ses travaux et sa notoriété contribuent à faire du Québec un véritable pôle d'attraction en intelligence artificielle. Conscient aussi bien des avancées profitables permises par l'intelligence artificielle que des dérives possibles d'une utilisation malveillante, ce vulgarisateur et communicateur hors pair mène ses recherches avec l'objectif de servir le bien commun et l'intérêt de nos sociétés avant des intérêts financiers. Grand humaniste, il fait preuve d'une éthique et d'un sens moral remarquables, reconnus par ses pairs.

Monsieur Jean Lapointe

Monument de la culture du Québec, M. Jean Lapointe, décédé en 2022, est toujours présent dans le coeur des nombreuses générations qu'il a marquées au cours de sa prolifique carrière. Doté d'une sensibilité et d'un sens de l'humour inébranlables, il faisait « pleurire » son public comme nul autre. Auteur-compositeur-interprète, humoriste et comédien, il s'est d'abord fait connaître dans les Jérolas, aux côtés de M. Jérôme Lemay, avant de mener une carrière solo au petit et grand écran et sur les planches des salles du Québec et de l'Europe francophone. Il a aussi consacré une part majeure de sa vie à lutter contre les dépendances. La Maison et la Fondation Jean Lapointe sont, selon ses dires, son legs le plus important. Nommé sénateur en 2001, il a poursuivi ces luttes à Ottawa. Ses talents d'artiste, ses qualités de philanthrope et son implication sociale laissent au Québec un héritage à la fois culturel et communautaire.

Monsieur Jean-François Lépine

Illustre journaliste, reporteur, animateur et communicateur, M. Jean-François Lépine pose un regard juste et lucide sur notre monde depuis plus de 50 ans, dont 42 ans sur les ondes de Radio-Canada. Ce témoin privilégié des événements majeurs qui ont façonné l'histoire contemporaine a fait ses débuts à la radio de Radio-Canada en 1971, avant d'être correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. Successivement correspondant en Chine, en France et en Israël, il a ensuite animé de prestigieuses émissions comme Enjeux, Le Point, Zone libre et Une heure sur terre. Durant toute sa carrière, M. Lépine a fait preuve d'un dévouement sans frontières pour rapporter une information de qualité. Spécialiste des enjeux géopolitiques et de l'actualité internationale, il est renommé pour la rigueur de ses reportages et ses capacités incomparables à rendre accessibles des sujets complexes.

Madame Chantal Machabée

La carrière de Mme Chantal Machabée est une succession de tours du chapeau. Très tôt, Mme Machabée a fait preuve de détermination pour réaliser son rêve et devenir journaliste sportive alors que le milieu était majoritairement masculin. Pionnière dans ce domaine, elle a ouvert la voie en devenant la première femme au Québec à avoir animé un bulletin de nouvelles sportives et la télédiffusion du Canadien de Montréal, en plus d'avoir suivi la formation sur la route et à domicile. Elle s'est également démarquée lors de sept Jeux olympiques, dont deux fois comme cheffe d'antenne. Pendant plus de 32 ans, elle a brillé par son professionnalisme, ses connaissances et ses compétences sur les ondes du Réseau des sports (RDS). Aujourd'hui vice-présidente des communications pour le Canadien, Mme Machabée continue d'inspirer les femmes qui souhaitent embrasser des parcours atypiques.

Madame Marjorie Villefranche

Figure de l'implication sociale et voix forte de l'appel à l'égalité, Mme Marjorie Villefranche se dévoue depuis plus de 40 ans pour faciliter l'intégration et la participation citoyenne des personnes immigrantes. D'abord bénévole, puis employée pour la Maison d'Haïti, elle en est la directrice générale depuis 2011. La Maison d'Haïti, fondée en 1972 pour soutenir la communauté haïtienne, accompagne aujourd'hui des personnes de toutes origines, notamment les personnes haïtiennes et afrodescendantes et les nouveaux arrivants et arrivantes. Réputée pour ses discours féministes et inclusifs, Mme Villefranche participe activement à la construction d'une société exempte de discrimination et de préjugés, dont les membres sont toutes et tous égales et égaux. Ses valeurs de démocratie, de solidarité, d'ouverture et de partage se reflètent dans ses actions et son apport au vivre-ensemble et au bien commun.

Madame Kim Yaroshevskaya

Passionnée par la danse, la musique et le théâtre, Mme Kim Yaroshevskaya a incarné pendant plus de 15 ans, de 1956 à 1971, Fanfreluche, poupée culte de l'enfance de centaines de milliers de jeunes du Québec. De 1977 à 1987, elle a personnifié la bienveillante grand-mère dans Passe-Partout. Grâce à ces personnages, des générations ont compris qu'elles ont la force de vaincre les ogres et les sorcières et de réinventer le cours des choses, et surtout, que les livres recèlent de merveilleuses aventures. Mme Kim Yaroshevskaya est une artiste multidisciplinaire accomplie, professeure à ses heures, talentueuse conteuse, écrivaine, idéatrice et créatrice, s'illustrant sur les planches et devant les caméras. Elle qui ne parlait que le russe à son arrivée au Québec en 1934, à l'âge de 10 ans, a appris le français jusqu'à en maîtriser les subtilités et la magie, jusqu'à faire vivre et rayonner la culture d'expression française au Québec.

