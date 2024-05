OÙ SONT LES GROUPES DE PRESSION ANTITABAC?





Presser le gouvernement à imposer de nouvelles réglementations dans l'espoir de résoudre le problème de vapotage chez les jeunes au Québec ne se résume pas à « cocher une case sur une liste et puis passer à autre chose ». Les mesures doivent être efficaces et rigoureusement appliquées.

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Six mois après l'interdiction par le gouvernement du Québec des produits de vapotage aromatisés, les groupes de pression antitabac qui ont réclamé cette règlementation se révèlent aujourd'hui silencieux et refusent de reconnaître l'échec de la politique mise en vigueur.

« Il ne suffit pas de passer des lois pour dire "mission accomplie". Les réglementations doivent être efficaces, ce qui n'est pas le cas de celles-ci, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada. Les produits de vapotage aromatisés sont toujours disponibles sur le marché au Québec. Le problème, c'est qu'ils sont maintenant vendus de façon illégale. »

Avant l'interdiction, les groupes québécois de lobby antitabac ont fait pression sur le gouvernement pendant des années pour bannir les saveurs, et ce, sous prétexte qu'une telle interdiction protégerait les jeunes du vapotage. Ces mêmes groupes refusent maintenant de reconnaître qu'un problème existe avec la réglementation et se gardent bien de presser le gouvernement d'appliquer rigoureusement les mesures en vigueur.

« Il est temps pour la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et autres pseudo groupes de santé de dénoncer le problème avec la réglementation et de pousser à y remédier, déclare M. Gagnon. Si les objectifs de l'interdiction étaient réellement de mettre fin aux saveurs, alors où sont ces groupes maintenant que les produits de vapotage aromatisés sont vendus illégalement? »

L'invisibilité de ces groupes pourrait s'expliquer par le fait que certains d'entre eux entretiennent des liens étroits avec le gouvernement provincial et reçoivent du financement. Comme le rapportait le Journal de Montréal1 en 2020, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac communique directement avec les représentants du gouvernement. En tant qu'organisation sans but lucratif, elle n'a pas l'obligation de s'inscrire comme lobbyiste, ce qui rend difficile la surveillance de ces liens.

« L'heure est venue pour le public de connaître les réelles intentions de ces groupes de lobby antitabac, remarque M. Gagnon. En se réclamant de la santé publique, ils se couvrent du manteau de la vertu, mais leur silence ces temps-ci démontre que leur seul véritable objectif est de s'en prendre aux entreprises de tabac, même si cela pousse les consommateurs vers les produits illicites. »

Depuis qu'ils sont devenus illégaux au Québec le 31 octobre dernier, les produits de vapotage aromatisés sont non seulement encore vendus par certains points de vente au détail, mais des rehausseurs de saveurs conçus pour être ajoutés à la nicotine liquide sont maintenant offerts, tout comme d'autres façons de contourner la réglementation. Tout cela nuit aux objectifs de santé publique que cette réglementation était censée accomplir. Un récent article dans La Presse2 soulignait que 25 % des boutiques de vapotage visitées avec une caméra cachée vendaient à des mineurs des produits de vapotage aromatisés à base de nicotine.

« C'est stupéfiant de constater que les lobbyistes antitabac du Québec préfèrent ignorer les produits de vapotage aromatisés illégaux plutôt que de reconnaître l'échec de cette politique et de travailler avec nous pour réclamer au ministre Dubé des mesures concrètes visant à faire appliquer la loi, ajoute M. Gagnon. Cela en dit long sur les intentions réelles des personnes à la tête de ces organisations. »

