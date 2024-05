Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec accorde près de 1 M$ à Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la députée de Marie-Victorin, Mme Shirley Dorismond, sont fières de confirmer qu'une somme de 969 000 $ a été accordée à la Ville de Longueuil pour des études sur la problématique d'inondation et l'identification de solutions optimales.

L'aide financière provient du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI). Elle soutient précisément la réalisation d'études visant à mieux connaître les causes et l'ampleur de la problématique d'inondation dans 13 secteurs de la ville, de même que l'analyse de solutions qui permettront de remédier aux inondations causées par les pluies fortes et abondantes.

Citations :

« Le gouvernement du Québec appuie fièrement les organismes municipaux décidés à mettre en oeuvre des aménagements résilients pour faire face aux risques d'inondation. Pour identifier des solutions optimales et réaliser des projets innovants, on doit mieux connaître et comprendre la problématique. C'est pourquoi nous accordons près de 1 million de dollars à Longueuil afin qu'elle puisse faire les études nécessaires et bien se préparer à aller de l'avant avec ce qu'il faut mettre en place. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse que notre gouvernement investisse pour des travaux d'analyse visant l'identification de solutions optimales pour résoudre les enjeux d'inondation qui sévissent à Longueuil. Nous sommes à l'écoute de la Ville, avec qui nous travaillons en collaboration. Les travaux qui se mettent en branle sont assurément positifs pour l'environnement et les milieux de vie des Longueuilloises et Longueuillois. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin

« Ayant été témoin, dans les dernières années, d'épisodes de pluies diluviennes ayant causé des inondations dans certains secteurs, notre Ville est pleinement engagée dans la résilience climatique et ne ménage aucun effort afin d'adapter ses milieux de vie et d'améliorer l'état de ses infrastructures. Je remercie ainsi le gouvernement du Québec pour cette aide financière accordée à Longueuil dans le cadre du PRAFI pour le projet Analyse de la problématique d'inondation pluviale et élaboration de solutions optimales. Cette aide nous appuiera dans la réalisation d'études qui nous permettront d'identifier les solutions innovantes et les actions structurantes à mettre en place afin de prévenir les conséquences de ces phénomènes météorologiques extrêmes sur nos concitoyennes et nos concitoyens. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Faits saillants :

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

1 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :