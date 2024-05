L'Hôtel Palace Dubai Creek Harbour ouvre officiellement ses portes au coeur de Dubaï





L'Hôtel Palace Dubai Creek Harbour d'Emaar Hospitality Group a officiellement ouvert ses portes au centre de Dubaï, offrant un mélange d'élégance contemporaine et de charme arabe. Grâce à son emplacement privilégié en bord de mer sur le littoral de Khor Dubaï, l'hôtel bénéficie d'une vue magnifique et dégagée sur le front de mer et offre un magnifique panorama de l'horizon de Dubaï. Pour célébrer l'ouverture, des offres spéciales sont proposées du 1er au 31 mai 2024, dont une remise de 30 % sur les meilleurs tarifs disponibles et un petit-déjeuner gratuit.

Niché au coeur de Dubai Creek Harbour, un quartier avant-gardiste en bord de mer, le Palace Dubai Creek Harbour offre à ses clients un accès à de vastes parcs, des espaces culturels et des rues piétonnes, incarnant le summum de l'urbanisme moderne. Idéalement situé à 15 minutes en voiture de l'aéroport international de Dubaï, l'hôtel se trouve également à proximité de monuments emblématiques tels que le Dubai Mall, Burj Khalifa et les attractions du centre-ville. Relié à un pont important, l'hôtel allie commodité et sérénité, et est parfait pour les voyageurs recherchant à la fois l'accessibilité et le calme.

L'hôtel offre des commodités enviables, dont une magnifique piscine à débordement sur le toit, des services de spa et des chambres dotées de vastes balcons privés. Les 122 chambres proposent une variété d'options dont des suites, et sont décorées avec un mobilier haut de gamme et des détails de design évoquant la sophistication arabe moderne. Les intérieurs de l'hôtel reflètent un décor arabe opulent, présentant une synergie entre les pièces d'art patrimonial et l'architecture contemporaine.

Le Palace Dubai Creek Harbour propose également une expérience culinaire alléchante au Fai Lounge, qui offre une ambiance au bord de piscine le jour et se transforme en un lieu chic en soirée. Les clients peuvent se délecter des exquises saveurs levantines et arabes dans des restaurants réputés tels que Ewaan et Al Bayt. Ces restaurants, dotés de somptueux espaces intérieurs et de terrasses en plein air, aspirent à devenir une destination incontournable tout au long de l'année.

Conçu pour accueillir aussi bien les voyageurs d'agrément que d'affaires, l'établissement dispose d'un centre de fitness entièrement équipé et ouvert 24h/24, d'un club Qix animé pour les enfants, d'une salle de conseil et d'un centre d'affaires. Le spa offre un sanctuaire serein, proposant des soins rajeunissants aux clients.

Le Palace Dubai Creek Harbour propose une expérience luxueuse qui fusionne raffinement classique et dernières tendances opulentes, garantissant aux clients de profiter de vues panoramiques sur la ville et le canal.

