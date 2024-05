Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Attribution de 1,9 M$ pour contribuer au développement d'une culture d'évaluation au sein des organismes d'action communautaire autonome





QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a procédé aujourd'hui au lancement de l'appel de projets visant à financer les démarches d'évaluation entreprises par les organismes communautaires du Québec.

En effet, depuis quelques années, de nombreux organismes mettent en place des processus d'évaluation dans le but d'améliorer leurs pratiques internes et leurs interventions. Afin de les soutenir, le gouvernement du Québec injecte une somme de 1,9 million de dollars pour la réalisation de projets d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances.

Les organismes admissibles auront jusqu'au 12 juin 2024 pour soumettre une demande d'aide financière pouvant aller jusqu'à 75 000 $ par exercice financier, pour la durée du projet. Ceux qui auront été retenus en recevront confirmation à la fin de l'année 2024.

Rappelons que le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans visant à améliorer les conditions de travail dans le milieu communautaire.

« La culture d'évaluation a connu un réel essor, ces dernières années, dans le milieu communautaire. En modifiant leurs interventions selon les besoins exprimés par leurs membres, les organismes font le choix de s'adapter à des besoins qui évoluent en permanence. En tant que leur ministre, je souhaite les soutenir dans l'amélioration continue de leurs pratiques. Je lance donc cet appel de projets aujourd'hui en réponse à cette demande qui nous a été adressée. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui a été lancé le 14 mai 2022, prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans visant à mettre en oeuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires. Les mesures et les initiatives contenues dans le Plan d'action visent quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.

Cette annonce découle de la mesure 4.2.1 du Plan d'action, soit contribuer au développement d'une culture d'évaluation au sein des organismes d'action communautaire autonome.

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

