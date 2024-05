Mois de l'audition - L'Ordre des audioprothésistes du Québec souligne l'importance du rôle des proches en matière de santé auditive





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - En ce premier jour du Mois de l'audition, l'Ordre des audioprothésistes du Québec souhaite mettre en lumière l'importance de la santé auditive pour le bien-être global et la qualité de vie des personnes en plus de souligner le rôle clé joué par les proches d'une personne malentendante tant pour déceler les premiers signaux d'une perte auditive que pour maximiser les chances de succès lors de l'adoption de prothèses auditives.

« Dans un contexte de vieillissement de la population, nous souhaitons encourager le public à être vigilant aux signes d'une perte d'audition chez un proche. L'entourage joue un rôle clé pour déceler l'apparition des premiers signes de perte auditive et dans ce cas, il est très important de consulter rapidement », souligne David Gélinas, ap. président de l'Ordre des audioprothésistes du Québec.

Rappelons que même une perte d'audition légère peut avoir un impact sur la qualité de vie d'une personne. De plus, récemment, des découvertes majeures ont secoué le domaine de la santé auditive puisque des études suggèrent qu'une correction auditive appropriée peut réduire de 48 % les changements cognitifs sur trois ans chez les personnes à risque de déclin cognitif. Ainsi, l'appareillage auditif est un élément clé de la santé auditive et de la préservation de la santé cognitive chez les personnes plus âgées.

L'implication des proches : importante tout au long du processus

Les proches sont très souvent les premiers à déceler les signaux d'une perte d'audition chez une personne de leur entourage. Plusieurs situations de la vie quotidienne peuvent mettre la puce à l'oreille quant à une possible perte auditive. Par exemple, si votre proche écoute de la musique ou la télévision à un volume très élevé, fait semblant de comprendre son entourage, comme ses petits-enfants ou délaisse ses activités sociales, il pourrait être judicieux de prendre contact avec un professionnel de la santé. Les médecins de famille, les médecins ORL, les audiologistes et les audioprothésistes sauront vous guider dans la prise en charge de la santé auditive.

Une fois la perte auditive confirmée, l'entourage contribue également de manière importante au succès de l'appareillage chez une personne, notamment en l'accompagnant à travers le processus d'adoption de prothèses et en l'aidant à réaliser les bénéfices du port des appareils. Ce soutien peut se traduire de plusieurs façons, comme d'accompagner la personne à ses rendez-vous avec l'audioprothésiste, et de poser des questions sur le fonctionnement des appareils et le processus d'adaptation.

« Le port de prothèses auditives peut nécessiter un certain temps d'adaptation afin d'en percevoir l'entièreté des bénéfices. Bien que 85 % des porteurs de prothèses rapportent que l'adaptation a été facile, elle représente tout de même un moment charnière pour maximiser les bienfaits de l'appareillage. La présence et l'encouragement des proches sont donc primordiaux dans cette période de transition », explique M. Gélinas.

Des trucs pour faciliter la compréhension des personnes malentendantes

De plus, l'Ordre souhaite profiter de ce Mois de l'audition pour rappeler qu'il existe plusieurs stratégies efficaces et simples à mettre en oeuvre pour faciliter la compréhension des personnes malentendantes de notre entourage, qu'elles portent des prothèses auditives ou non, comme de parler une personne à la fois, même en grand groupe, d'éviter les bruits de fond comme la télé ou la musique dans les rassemblements, et de nous assurer que notre visage soit visible quand on prend la parole, afin de permettre aux autres de lire sur nos lèvres.

À propos de l'Ordre des audioprothésistes du Québec

L'Ordre des audioprothésistes du Québec vise à assurer la protection du public en réglementant la profession d'audioprothésiste. Il supervise l'inscription et la formation des professionnels de l'audioprothèse, ainsi que leur pratique. L'Ordre s'engage également à promouvoir la sensibilisation à la santé auditive et à garantir un accès équitable à une correction auditive de qualité, axée sur les besoins des individus.

SOURCE Ordre des audioprothésistes du Québec

1 mai 2024 à 08:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :