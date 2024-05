L'Association canadienne de dermatologie incite les Canadiens à se prémunir contre les cancers de la peau cet été





OTTAWA, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne de dermatologie (ACD) lance sa campagne annuelle Prudence au soleil, d'une durée d'un mois. Cette année, l'accent sera mis sur la protection des enfants et des adolescents; la campagne incite non seulement les Canadiens à s'informer sur les comportements efficaces pour se protéger du soleil, mais aussi à adopter des habitudes de vie qui contribuent à la santé à long terme de la peau. Grâce à une combinaison de ressources éducatives, d'initiatives de sensibilisation de la collectivité et de partenariats stratégiques, l'ACD envisage l'établissement d'un front proactif et uni pour lutter contre les risques évitables de cancers de la peau, en particulier chez les groupes démographiques les plus vulnérables.



Il a été estimé qu'approximativement «?80 pour cent de l'exposition au soleil subie au cours d'une vie surviendrait avant l'âge de 18 ans?» (Stern RS, Weinstein MC, Baker SG. Risk reduction for nonmelanoma skin cancer with childhood sunscreen use.?Arch Dermatol. 1986, 122, 537545). «?... les changements et photodommages induits par les rayons UV peuvent commencer à se manifester dès le premier été de la vie, avant que la peau du nourrisson ne se soit adaptée à l'environnement et que la photoprotection naturelle ne se soit pleinement développée?» (Nikolovski J, Stamatas GN, Kollias N, Wiegand BC. Barrier function and waterholding and transport properties of infant stratum corneum are different from adult and continue to develop through the first year of life. J Invest Dermatol. 2008, 128(7), 1728-1736).

L'ACD recommande aux parents d'inciter leurs jeunes à prendre les mesures suivantes pour se protéger?:

Éviter de s'exposer au soleil pendant les heures où l'intensité des UV est maximale, c'est-à-dire généralement de 10?heures à 15?heures

À l'extérieur, chercher des endroits où jouer à l'ombre

Porter des vêtements de protection, un chapeau à large bord et des lunettes de soleil offrant une protection contre les UV

Utiliser un écran solaire à large spectre ayant un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus

Comme toujours, la détection précoce est essentielle et il est important d'examiner régulièrement sa peau et de consulter un dermatologue certifié si on constate quoi que ce soit de suspect.

«?La peau des enfants est plus vulnérable aux dommages causés par les UV et au cancer. De plus, l'exposition solaire au cours de l'enfance et de l'adolescence représente généralement plus de 50?pour cent de l'exposition solaire cumulée au cours d'une vie! Les Canadiens à risque devraient mieux connaître les comportements à adopter pour se protéger du soleil et modifier leurs habitudes de vie afin de se prémunir contre les cancers de la peau et les autres effets nocifs possibles d'une exposition excessive aux rayons ultraviolets?», a déclaré le Dr Sunil Kalia, président du groupe de travail national sur la prudence au soleil de l'ACD et professeur agrégé à l'Université de Colombie-Britannique.



«?Nous lançons actuellement notre campagne Prudence au soleil 2024 et nous pensons que nous devons axer tous nos efforts sur le bien-être de nos jeunes?», avance la présidente de l'ACD, la Dre?Michele Ramien, professeure clinicienne agrégée à l'Alberta Children's Hospital de Calgary, en Alberta. Sa pratique est axée sur les soins cliniques fournis aux enfants au dossier médical ou dermatologique complexe. «?Nous pensons qu'informer les communautés et les parents peut aider à réduire substantiellement l'incidence du cancer de la peau, en particulier chez les enfants et les adolescents?», a ajouté la Dre?Ramien.



Enquête de 2023 de l'ACD sur les attitudes à l'égard de la prudence au soleil

La plus récente enquête commandée par l'ACD, en septembre 2023, a révélé quelques tendances positives. Les principales préoccupations des Canadiens qui s'exposent au soleil demeurent les coups de soleil et le risque accru de contracter un cancer de la peau.

Constatations positives

Les parents sont proportionnellement plus nombreux à reconnaître l'importance d'appliquer un écran solaire avant d'aller à l'extérieur (83 % des parents contre 72 % des personnes sans enfants).

Dans l'ensemble, les parents semblent plus soucieux de prévenir les éruptions d'acné, un souci qui se manifeste par leurs choix de produits de protection solaire. Les parents ont de meilleures habitudes lorsqu'il s'agit de renouveler l'application de la crème solaire.

Constatations inquiétantes

Les parents sont proportionnellement plus nombreux à penser que l'exposition au soleil cause des dommages irréparables à la peau (87?% contre 80?% des personnes sans enfants), mais ils plus nombreux à aimer prendre des bains de soleil malgré les risques (70?% contre 58?% des personnes qui n'ont pas d'enfants).

Les parents sont proportionnellement plus nombreux à penser que les écrans solaires peuvent causer des dommages à l'environnement (59 % contre 49 % des personnes sans enfants) et à admettre que l'impact des écrans solaires sur l'environnement les dissuade de les utiliser (29 % contre 21 % des personnes sans enfants).

Les parents sont nettement plus nombreux à penser qu'il n'est pas nécessaire de se protéger du soleil en hiver (34 % contre 26 % des personnes sans enfants), qu'il n'est pas aussi important d'appliquer un écran solaire lorsque la peau est bronzée ou naturellement foncée (32 % contre 23 % des personnes sans enfants) et qu'il est important d'avoir une peau bronzée (45 % contre 34 % des personnes sans enfants).

Les parents sont proportionnellement moins nombreux à essayer d'éviter l'exposition au soleil entre 11?heures et 15?heures (46?% contre 58?% des personnes sans enfants).

Parmi les autres croyances davantage partagées par les parents que par les personnes sans enfants, citons les suivantes?: lorsque le temps est nuageux, il n'est pas nécessaire d'appliquer un écran solaire (44?% contre 29?%); un coup de soleil est la première étape d'un bronzage ou permet de bronzer plus rapidement (29?% contre 20?%); et il n'est pas nécessaire d'appliquer un écran solaire en hiver (36?% contre 27?%).



Pour plus de détails, consultez l' ENQUÊTE DE 2023 SUR LES ATTITUDES À L'ÉGARD DE LA PRUDENCE AU SOLEIL.

Dates importantes?:

Mois de la prudence au soleil (1 er au 31?mai)

au 31?mai) Troisième «?Journée de l'examen de la peau?» de l'ACD (5?mai)

Semaine?1 (1 er au 3?mai)?: Lancement de la campagne, publication des résultats de l'enquête d'Ipsos Reid

au 3?mai)?: Lancement de la campagne, publication des résultats de l'enquête d'Ipsos Reid Semaine 2 (5 au 11 mai) : Pourquoi cibler les enfants et les adolescents?

Semaine?3 (13 au 17?mai)?: Les saines habitudes à adopter pour se protéger du soleil

Semaine?4 (20 au 24?mai)?: Protection des jeunes qui travaillent dans des milieux à forte exposition au soleil

Semaine?5 (27 au 31?mai)?: Programme «?Cherchez le logo?»



Pour plus de conseils de l'ACD sur les moyens de se prémunir contre les mélanomes et les cancers de la peau, rendez-vous à l'adresse dermatologue.ca.

À propos de l'Association canadienne de dermatologie

Fondée en 1925, l'Association canadienne de dermatologie (ACD) est une organisation de membres qui défend les intérêts des dermatologues du Canada en faisant valoir le rôle essentiel qu'ils jouent dans le système de soins de santé. Représentant la communauté des dermatologues certifiés, nous vouons nos efforts à l'avancement de la science dermatologique, dont la portée couvre plus de 3?000 affections de la peau, des cheveux et des ongles. Notre engagement va au-delà du soutien professionnel; nous protégeons et éduquons également le public par le biais d'initiatives exhaustives d'éducation et de notre programme de reconnaissance des produits.



Pour de plus amples informations sur les initiatives de l'ACD, rendez-vous à l'adresse dermatologue.ca et joignez-vous à la conversation sur nos chaînes de médias sociaux.

Les questions des médias peuvent être transmises à?:

Maryn Hendry, coordonnatrice des communications

Courriel?: [email protected]





1 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :