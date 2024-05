La célébration mondiale de la Journée internationale du jazz 2024 se termine par un concert mondial des étoiles de Tanger, au Maroc





Des milliers de spectacles et d'événements présentés dans plus de 190 pays et sur tous les continents

TANGER, Maroc, 1er mai 2024 /CNW/ - La 13e édition annuelle de la Journée internationale du jazz a connu une fin palpitante avec un concert mondial historique des étoiles du nouveau Palais des arts et de la culture de Tangier. Animé par l'acteur de renommée internationale Jeremy Irons, le concert a mis en vedette des artistes de renommée mondiale, dont le maître musicien Gnawa Abdellah El Gourd (Maroc) et l'icône du jazz Herbie Hancock, ainsi que Claudia Acuña (Chili), Ambrose Akinmusire (États-Unis), John Beasley (États-Unis), Lakecia Benjamin (États-Unis), Richard Bona (Cameroun), Dee Dee Bridgewater (États-Unis), Moreira Chonguiça (Mozambique), Shemekia Copeland (États-Unis), Kurt Elling (États-Unis), Antonio Faraò (Italie), Melody Gardot (États-Unis), Jazzmeia Horn (États-Unis), JK Kim (République de Corée), Femi Kuti (Nigeria), Magnus Lindgren (Suède), Romero Lubambo (Brésil), Marcus Miller (États-Unis), Yasushi Nakamura (Japon), Tarek Yamani (Liban) et bien d'autres.

Le concert mondial des étoiles a commencé par une prestation spéciale de bienvenue au pays par des musiciens renommés de Dar Gnawa, suivie de la performance spectaculaire de l'Espagne de Dee Dee Dee Bridgewater de Chick Corea, soulignant les liens culturels entre le Maroc et l'Espagne. Jazzmeia Horn a fait appel aux talents d'Ambrose Akinmusire et de Billy Childs dans l'éblouissant "Libérez votre esprit". Richard Bona a interprété avec tendresse sa chanson "Esoka Bulu (Night Whisper)." L'icône TK Blue et Gnawa, Abdellah El Gourd, a rendu hommage à la musique marocaine Gnawa et au jazz américain, interprétant la composition de Randy Weston, Blue Moses. Melody Gardot et Philippe Powell ont présenté une interprétation sublime de This Foolish Heart Could Love You. Femi Kuti a déclaré qu'il y a « One People, One World » sur sa performance électrisante Afro-Beat. Kurt Elling a rendu hommage à Wayne Shorter en interprétant la composition de Shorter, « Speak No Evil. » Shemekia Copeland et Joe Louis Walker ont mis le blues au premier plan avec « Nobody But You. »

La célébration de la Journée internationale du jazz 2024 comprenait des milliers de spectacles, des classes de maître, des séances de confiture, des programmes d'éducation et des initiatives de service et de sensibilisation communautaires dans plus de 190 pays, ce qui a culminé avec le concert mondial, qui est disponible gratuitement à jazzday.com.

La Doris Duke Foundation fournit un soutien important à la Journée internationale du jazz 2024, avec un soutien supplémentaire et généreux de GRoW @ Annenberg. United, le partenaire aérien mondial de la Journée internationale du jazz, a fourni du transport aérien et un soutien supplémentaire aux artistes et aux éducateurs.

Chaque année, le 30 avril, la Journée internationale du jazz réunit des pays et des communautés du monde entier qui font la promotion de la paix, du dialogue entre les cultures, de la diversité et du respect de la dignité humaine. La Journée internationale du jazz a été adoptée par les nations membres de l'UNESCO à l'initiative de l'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, Herbie Hancock, qui copréside la célébration annuelle avec la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

Azoulay a déclaré : « Le jazz, comme l'a si bien dit la légendaire chanteuse américaine Nina Simone, est plus que de la musique. Elle transcende les notes musicales; c'est un mode de vie, une façon d'être, une façon de penser. »

« Alors que nous célébrons la Journée du jazz, Hancock a ajouté : réaffirmons notre engagement envers l'héritage durable du jazz et sa capacité à nous élever, à nous inspirer et à nous unir. »

www.jazzday.com

www.unesco.org/jazzday

