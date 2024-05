Innovaderm est récompensée aux Clinical Leaders CRO Leadership Awards pour la 4e année consécutive





Innovaderm, l'organisation de recherche sous contrat (ORC) de premier plan dans les domaines de la dermatologie et médecine esthétique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée par les Clinical Leaders pour la quatrième année consécutive, en reconnaissance de l'excellence dont elle a fait preuve dans plusieurs catégories principales : Expertise, Capacités, Qualité et Fiabilité.

Les Clinical Leaders CRO Leadership Awards, organisés dans le cadre d'une collaboration avec les rapports ISR, fournissent aux lecteurs une rétroaction précise et fiable de la part des clients, afin de les aider à choisir un partenaire ORC réputé. Cette année, plus de 40 ORC ont été évaluées sur la base d'une vingtaine de critères de performance pour le travail accompli au cours des 18 derniers mois.

Innovaderm a remporté le titre de top performer parmi les petites entreprises pharmaceutiques dans les catégories «?Capacités?», «?Qualité?» et «?Fiabilité?», et a été nommée champion dans la catégorie « Expertise » (global, petite pharma).

«?Nous sommes fiers d'avoir été reconnus par les CRO Leadership Awards pour la 4e année consécutive?», a déclaré Cedric Burg, chef des opérations chez Innovaderm. «?Cet honneur témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence dans le domaine de la recherche clinique en dermatologie et en esthétique. Le dévouement de notre équipe à fournir un service de premier ordre et d'obtenir des résultats de qualité a joué un rôle déterminant dans l'obtention de cette reconnaissance. Nous restons fidèles à notre mission d'améliorer la vie des patients et nous continuerons à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons.?»

Cumulant près de 25 ans de succès et une expertise approfondie en dermatologie et médecine esthétique, Innovaderm est une cheffe de file de la recherche clinique en dermatologie. L'approche globale adoptée par l'ORC lui permet d'offrir des services complets et des services indépendants de biométrie et de consultation réglementaire clinique pour toutes les phases des études cliniques. Innovaderm excelle dans la gestion des études translationnelles de phase précoce et avancée. Les équipes opérationnelles, établies en Europe et en Amérique du Nord, ont pour mission l'amélioration de la vie des patients. Cet engagement envers l'excellence sous-tend tous les aspects de la mission d'Innovaderm.

Fondée en 2000, Innovaderm Recherches Inc. est l'ORC de premier plan spécialisée en dermatologie offrant des services complets. L'expertise et l'expérience approfondies d'Innovaderm lui permettent d'opérationnaliser tous les aspects de la recherche clinique et d'atteindre l'excellence dans les études de phases précoces à avancées. La mission de l'entreprise consiste à favoriser les initiatives de recherche innovantes dans le but d'améliorer la vie des patients.

1 mai 2024 à 07:05

