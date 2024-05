Mois de l'audition - L'importance d'agir en amont pour une bonne santé auditive





QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de l'audition, les cliniques en santé auditive Lobe souhaitent promouvoir l'importance de prendre soin de sa santé auditive et de demeurer à l'affût des signes laissant présager une perte auditive. Tout comme pour la vision, il est crucial de consulter les bons professionnels dès les premiers signes de difficultés auditives. Un suivi régulier peut aider à détecter et à corriger les problèmes dès leur apparition, garantissant ainsi une meilleure gestion de votre santé auditive au fil des ans.

Durant le mois de mai, Mois de l'audition, la majorité des cliniques Lobe ouvriront leurs portes le samedi pour offrir des consultations en santé auditive sans frais*, qui incluent une évaluation sommaire de l'audition. L'initiative vise à encourager la détection précoce des troubles auditifs en facilitant l'accès des soins de santé auditive. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant dans une clinique Lobe en composant le 1 866 411-5623.

Le réseau des cliniques Lobe invite tous les Québécois à participer à cette initiative en prenant soin de leur santé auditive, en faisant vérifier leur audition et en propageant le message à leur entourage.

Notre environnement quotidien et nos comportements ont des conséquences directes sur notre santé auditive. De l'exposition à des niveaux de bruit élevés à des habitudes d'écoute nocives, chaque action compte. Les cliniques Lobe souhaitent éveiller une conscience collective quant à l'importance de protéger notre ouïe et de consulter un professionnel de la santé auditive dès qu'un doute s'installe quant à la qualité de notre audition.

Même si la perte auditive peut être associée au facteur de l'âge, la situation pourrait tendre à évoluer dans un avenir proche. Ainsi, alors que la déficience auditive est présente chez plus d'un tiers des personnes de plus de 65 ans, et chez plus de la moitié des personnes de plus de 75 ans, les plus récentes données de l'Organisation mondiale de la Santé démontrent que plus d'un milliard de jeunes adultes risquent une perte auditive permanente qui pourrait être évitée grâce à de meilleures habitudes d'écoute. Et c'est sans compter les risques liés aux environnements de travail bruyants alors qu'en 2023, plus de 580 000 Québécois âgés de 25 à 54 ans travaillaient dans un secteur présentant un risque pour l'audition.

« Une bonne audition est la clé pour profiter pleinement de la vie. Veiller à la santé de nos oreilles demeure essentiel puisque ça nous permet non seulement de savourer chaque moment passé avec nos proches, mais aussi de demeurer actifs et engagés dans un monde en mouvement. Parce qu'une audition en santé, c'est bien plus que de simplement bien entendre, c'est la joie immense de bien comprendre! » déclare Marie-Josée Taillefer, ambassadrice des cliniques Lobe et de la santé auditive.

*Offre permanente. 18 ans et plus.

À propos de Lobe

Lobe est un réseau constitué de plus de 60 cliniques en santé auditive réparties à travers le Québec. On y trouve sous un même toit tous les professionnels de la santé auditive (médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes et éducateurs spécialisés). Lobe propose une approche multidisciplinaire qui facilite l'accès de la population aux services en santé auditive. La mission des professionnels de la santé auditive qui exercent au sein des cliniques Lobe est de changer des vies en brisant l'isolement causé par la perte auditive.

