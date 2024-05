Plus d'accès aux données, plus de ressources pour combler les besoins en santé maternelle au Canada





OTTAWA, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nombre croissant de demandes de soutien psychologique montre une hausse préoccupante du nombre de nouveaux parents au Canada luttant contre des troubles de santé mentale et ne recevant peut-être pas l'aide dont ils ont besoin. Divers facteurs entrent en jeu, mais finalement, une attention ciblée sur l'importance de la santé mentale maternelle et périnatale est nécessaire pour combler les lacunes en matière de ressources et de collecte de données afin de reconnaître l'ampleur du problème au Canada.

Le mois de mai est associé à la Sensibilisation à la Santé Mentale Maternelle au Canada - un moment dédié à l'importance du soutien en santé mentale pour les nouvelles mères. Ce mois-ci, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) souhaite souligner que la santé mentale maternelle et périnatale est une préoccupation de premier ordre en santé publique puisque les conséquences peuvent être dévastatrices pour les femmes enceintes, en postpartum, leur nourrisson et leurs familles.

Les problèmes de santé mentale périnatale sont largement sous-diagnostiqués et sous-traités au Canada. Les professionnels de la santé ne réalisent pas toujours le nombre de femmes qui éprouvent des difficultés ou les raisons pour lesquelles elles évitent de chercher de l'aide. Est-ce que les ressources disponibles sont suffisantes à travers le pays? Nous croyons que cela est dû à un système fragmenté de collecte de données, à la stigmatisation persistante, aux obstacles à la confidentialité et à un manque d'attention portée par tous les professionnels de la santé à cette question importante pour les nouveaux parents au Canada.

La SOGC exhorte le gouvernement fédéral à accorder une plus grande priorité à la santé mentale périnatale et à jouer un rôle de leadership pour inciter les provinces et territoires à améliorer et à normaliser leurs pratiques de collecte de données sur la santé mentale maternelle et la mortalité maternelle. Sans de meilleures données, il est impossible de comprendre la prévalence des maladies mentales périnatales au Canada. Une approche nationale de la santé mentale périnatale - comprenant la coopération et les stratégies provinciales et territoriales - aiderait à identifier les opportunités de prévention et d'intervention, à prendre des décisions précises et efficaces concernant l'allocation des ressources.

La SOGC et ses membres s'engagent activement à trouver des solutions. La SOGC publiera de nouvelles lignes directrices de pratique clinique pour sensibiliser tous les professionnels de la santé aidant les nouveaux parents à mieux identifier et à orienter les problèmes de santé mentales périnatales.

En juin, la SOGC tiendra un Sommet sur la Prévention de la Mortalité Maternelle pour partager des informations vitales sur les activités menées à travers le Canada axées sur la prévention de la mortalité maternelle - les maladies mentales périnatales faisant partie des causes que l'on peut prévenir.

« Le Canada a besoin d'un leadership fort, d'un engagement soutenu de tous les intervenants, de ressources adéquates et, surtout, de la reconnaissance des besoins en santé mentale périnatale. La vie et le bien-être de nos nouveaux parents, de nos enfants et de nos familles sont en jeu. » - Dre Diane Francoeur, Directrice Générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

