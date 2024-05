L'additif pour batteries lithium-ion Trinohex® Ultra obtient l'approbation REACH en Corée





HOUSTON, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- L'additif d'électrolyte pour batteries lithium-ion d'Ascend Performance Materials a reçu l'approbation REACH en Corée, ce qui élargit encore la disponibilité de ce matériau unique. Trinohex Ultra, fabriqué aux États-Unis par Ascend, est maintenant approuvé pour l'importation en Corée dans des quantités allant jusqu'à 1 000 tonnes métriques par an selon REACH, le règlement pour l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques dans la région.

Couvert par un vaste portefeuille de brevets, Trinohex Ultra est un 1,3,6-hexanetricarbonitrile de haute pureté conçu pour augmenter le cycle de vie et améliorer la sécurité des batteries lithium-ion à haute tension, telles que celles utilisées dans les véhicules électriques. Il forme un film protecteur autour de la cathode, qui empêche la dissolution des ions métalliques et la décomposition de l'électrolyte, ce qui permet d'obtenir des batteries plus sûres et plus durables.

Une tension plus élevée permet une charge plus rapide et une plus grande autonomie des véhicules électriques. Mais cette tension accrue augmente également le taux de décomposition et de dégradation, ce qui entraîne une augmentation des métaux de transition et, à terme, un empoisonnement de l'anode, a déclaré Dave McNeece, directeur commercial de la division des spécialités durables d'Ascend.

« Pour les producteurs de batteries, il est difficile d'obtenir des performances fiables à haute tension, a indiqué M. McNeece. Trinohex Ultra aide à ralentir les effets négatifs des ions de métaux de transition avec une stabilité de tension globale plus élevée, ce qui permet aux fabricants de cellules d'atteindre leurs objectifs de tension, d'améliorer la performance globale de leurs cellules et d'augmenter la durée de vie du cycle. »

Dans le cadre d'essais indépendants, Trinohex Ultra a démontré une protection supérieure contre les cathodes et les chimies d'électrolytes. Cette protection a montré une réduction de 30 % de la production de gaz nocif et un rendement plus durable, en particulier dans les conditions extrêmes.

« La Corée produit plus d'un cinquième de la capacité mondiale des batteries pour véhicules électriques, a ajouté M. McNeece. L'augmentation des volumes d'importation nous permettra de mieux aider ces fabricants à créer des batteries innovantes qui fonctionnent sans les baisses de performance associées à la prochaine génération de technologies de batteries. »

Trinohex Ultra est fabriqué à l'échelle mondiale et facilement accessible dans le monde entier. Ascend a précédemment annoncé l'extension de son aprobation REACH en Europe et en Chine , et l'entreprise continue de rechercher de nouvelles aprobations étendues de son inventaire chimique dans le monde entier.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des matériaux de haute performance pour les produits essentiels du quotidien et les nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir meilleur grâce à l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte des installations de fabrication à l'échelle mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Sa main-d'oeuvre mondiale fabrique les plastiques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. Nous nous engageons en faveur de la sécurité, de la durabilité, et de la réussite de nos clients et de nos communautés.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le site www.ascendmaterials.com .

Contact : Osama Khalifa, +1 713-315-5826

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

1 mai 2024 à 06:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :