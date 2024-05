Un concierge du Minnesota rafle la mise au concours du Concierge de l'année 2024 de Cintas





Félicitations au lauréat du 11e concours annuel du Concierge de l'année de Cintas, Bob Galewski, de l'école secondaire Wabasha-Kellogg à Wabasha, dans le Minnesota ! Après avoir reçu des milliers de votes, Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a confirmé que Bob Galewski était le lauréat du grand prix de cette année. Aujourd'hui, il a fêté son succès avec les élèves, les enseignants, l'administration et sa famille lors d'une cérémonie surprise. Un chèque de 10 000 dollars lui a été remis au nom de Cintas.

« Les concierges d'école ne se contentent pas d'assurer le nettoyage et la sécurité des installations, ils agissent souvent comme un système de soutien auprès de la communauté », a déclaré John Rudy, directeur principal du marketing de Cintas. « Il est clair que Bob se soucie du bien-être de chaque élève de son école et fait tout ce qu'il peut pour les aider à réussir ».

Bob n'est pas qu'un simple concierge. C'est un ami, un système de soutien et un défenseur des élèves. Les élèves disent qu'ils peuvent toujours compter sur lui. Lorsqu'ils rentrent tard d'une course d'athlétisme, par exemple, il se met en quatre pour déverrouiller les portes afin qu'ils puissent rassembler leurs affaires avant de rentrer chez eux. Selon lui, son travail ne consiste pas seulement à assurer le nettoyage de l'école. Il s'efforce d'établir de véritables liens importants avec chaque élève et chaque membre du personnel. Chaque année, Bob prononce même un discours de motivation incroyable à l'intention de l'équipe de danse, afin de stimuler les élèves-athlètes avant les compétitions. Il montre qu'il a à coeur d'aider chaque élève.

« Les concierges jouent un rôle essentiel dans le maintien de la propreté et de la sécurité des établissements scolaires », a déclaré John Barrett, directeur général de l'ISSA. « Au cours des 100 dernières années, l'ISSA s'est attachée à faire évoluer l'industrie du nettoyage dans le bon sens. Les services de formation que nous proposons aux finalistes de cette année les aideront à améliorer leurs compétences et leurs installations ».

Outre le prix en espèces de 10 000 dollars, Bob recevra également 5 000 dollars en produits et services commerciaux de Cintas et de Rubbermaid pour son école. Son école bénéficiera également d'une évaluation complète des installations, à hauteur de 20 000 dollars, en partenariat avec la Cleaning Industry Management Standard, dans le cadre de la certification du Global Biorisk Advisory Council de l'ISSA, l'Association internationale de l'industrie de l'entretien sanitaire. Cintas offrira également à l'école gagnante une soirée pizza pour l'ensemble du personnel et des élèves. Cette année encore, Bob, ainsi que les deux autres finalistes, recevront un voyage tous frais payés pour deux personnes pour se rendre au salon ISSA North America à Las Vegas en novembre, où ils seront mis à l'honneur pour leurs réalisations. Restez à l'écoute pour connaître l'identité des heureux finalistes restants qui rejoindront Bob à Las Vegas !

« Bob Galewski a montré qu'il était un concierge exceptionnel et qu'il méritait bien le grand prix du Concierge de l'année », a ajouté Robert Posthauer, vice-président principal et directeur général de Rubbermaid Commercial Products.

Pour obtenir plus d'informations sur le concours du Concierge de l'année de Cintas, consultez le site custodianoftheyear.com.

À propos de Cintas Corporation :

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être Readytm pour ouvrir leurs portes dans un climat de confiance chaque jour en fournissant des produits et des services qui permettent de maintenir les installations et les employés de leurs clients propres, sûrs et avec la meilleure présentation. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures de toilettes, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers soins et de sécurité, des stations de lavage oculaires, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alerte, Cintas aide ses clients à être Readytm pour la Workday®. Basée à Cincinnati, Cintas est une société publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

À propos d'ISSA :

Avec plus de 10 500 membres, comprenant des distributeurs, des fabricants, des représentants de fabricants, des grossistes, des entrepreneurs en services du bâtiment, des prestataires de services internes, des nettoyeurs résidentiels et des membres de services associés - l'ISSA est la principale association professionnelle de l'industrie du nettoyage dans le monde. L'association s'est engagée à changer la façon dont le monde perçoit le nettoyage en fournissant à ses membres les outils commerciaux dont ils ont besoin pour promouvoir le nettoyage en tant qu'investissement dans la santé humaine, l'environnement et l'amélioration du résultat final. L'association, dont le siège social se trouve à Rosemont (Illinois, États-Unis), possède des bureaux à Milan (Italie), Toronto (Canada), Sydney (Australie), Séoul (Corée du Sud) et Shanghai (Chine). Pour plus d'informations sur l'ISSA, consultez le site www.issa.com ou appelez le 800-225-4772 (Amérique du Nord) ou le 847-982-0800.

À propos de Rubbermaid Commercial Products :

Rubbermaid Commercial Products (RCP), dont le siège se trouve à Huntersville (Caroline du Nord), est un fabricant de produits innovants apportant des solutions et destinés aux marchés commerciaux et institutionnels du monde entier. Depuis 1968, RCP est à l'origine de technologies et de solutions de systèmes dans les domaines des sanitaires et de la sécurité, du nettoyage, de la gestion des déchets, du transport de matériel et de la restauration. RCP fait partie du portefeuille mondial de marques de premier plan de Newell Brands et continue à développer des produits innovants. Pour en savoir plus, consultez le site www.rubbermaidcommercial.com.

