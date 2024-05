Xinhua Silk Road : la conversion du courant alternatif (CA) en courant continu (CC) des lignes de transport d'électricité aide à résoudre le dilemme de la demande d'électricité et de la mise à niveau du réseau dans l'est de la Chine





BEIJING, 30 avril 2024 /CNW/ - Le projet de transport d'électricité en courant continu Yangzhou-Zhenjiang, le premier projet de conversion du courant alternatif (CA) en courant continu (CC) des lignes de transport d'électricité en Chine, a été mis en service dimanche dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine.

Sans modifier la structure principale des pylônes électriques du fleuve Yangtze, State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. a amélioré les lignes de transport d'électricité entre les deux villes de différents côtés du fleuve afin d'améliorer la capacité de transport des réseaux existants.

À titre d'exemple visant à être reproduit, le projet a une grande importance pour les régions à forte population, mais qui disposent d'un espace limité pour la construction de nouveaux réseaux, car les technologies de conversion du CA en CC connexes peuvent résoudre les problèmes de transport d'énergie sur de longues distances entre les réseaux électriques régionaux et économiser beaucoup d'argent, a déclaré Chen Songtao, directeur de la planification et de la gestion au département de la construction de State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd.

À l'heure actuelle, le transport d'électricité du nord du Jiangsu vers le sud du Jiangsu est parsemé de projets d'énergie nouvelle et dépend principalement de six corridors de transport d'électricité traversant le fleuve Yangtze. Mais l'augmentation de la demande de transport d'électricité et le renforcement de la protection écologique du fleuve Yangtze rendent la construction de nouveaux corridors moins probable et l'amélioration de la capacité de transport d'énergie des corridors existants est maintenant plus impérative.

Comparativement aux lignes de transport d'électricité à courant alternatif, les lignes à courant continu de même tension ont une plus grande capacité de transport et une perte de transport plus faible, et grâce à la conversion du CA en CC, les lignes de transport d'électricité Yangzhou-Zhenjiang ont maintenant une capacité de transport de 1,2 million de kW, a introduit Chen Songtao.

Outre l'augmentation de la capacité, la conversion du CA en CC des lignes de transport présente de nombreux avantages, comme une grande dépendance et une efficacité économique. Si l'on prend l'exemple du tronçon du fleuve Yangtze, sa période de construction était de 5 à 6 mois plus courte que celle de la construction de nouvelles lignes de transport d'électricité et les investissements connexes ont chuté de près de 60 millions de yuans, a ajouté Chen Songtao.

L'utilisation de robots intelligents pour une construction hautement efficace et écologique a permis à State Grid Jiangsu Electric Power d'améliorer considérablement son efficacité par rapport à la construction manuelle traditionnelle. Xu Huaiyu, vice-ingénieur en chef du projet, a déclaré qu'un lot de résolutions d'ingénierie pour le changement des lignes de transport d'électricité à longue distance et neuf réalisations en matière d'innovation ont été développées indépendamment par l'entreprise pour faciliter la construction suivante.

Après l'achèvement des phases II et III du projet, sa capacité de transport devrait atteindre 3,60 millions de kW et répondre davantage à la demande de transport d'électricité dans le Jiangsu.

