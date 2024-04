Airgain et Mouser Electronics signent un accord pour fournir des produits Airgain aux ingénieurs de conception à l'échelle mondiale





Airgain, Inc. (NASDAQ : AIRG) , un chef de file des solutions de connectivité sans fil qui crée et fournit des composants intégrés, des antennes externes et des systèmes intégrés aux quatre coins du globe, annonce un accord visant à distribuer ses produits sans fil et IoT par l'intermédiaire de Mouser Electronics, un distributeur de composants électroniques en ligne qui dessert la communauté mondiale des ingénieurs en conception électronique et des acheteurs.

Le nouvel accord rendra les modems embarqués NimbeLink, les antennes et les autres produits sans fil innovants d'Airgain plus largement accessibles aux ingénieurs de conception qui cherchent à simplifier la connectivité sans fil dans leurs nouveaux designs de produits.

« Mouser nous permet d'étendre notre portée aux ingénieurs de conception embarquée et de leur donner plus de canaux et de ressources, en particulier lors des phases de conception et de test », déclare Lance Laing, vice-président des ventes aux États-Unis, Airgain. « Airgain veut être là où l'ingénieur de conception le cherche, et Mouser, l'un des plus grands distributeurs en ligne de composants électroniques au monde, nous permet de le faire. »

« Nos clients exigent l'accès aux composants les plus avancés et les plus innovants d'aujourd'hui, en particulier lors de la construction de produits connectés », déclare Kristin Schuetter, vice-présidente de la gestion des fournisseurs, Mouser Electronics. « La spécialité d'Airgain en matière de simplification de la connectivité sans fil en fait un choix naturel pour notre communauté mondiale. Nous nous réjouissons à la perspective de fournir aux ingénieurs et aux acheteurs du monde entier le portefeuille de produits Airgain, soutenus par la logistique de pointe et le service client inégalé de Mouser. »

À propos d'Airgain, Inc.

Airgain est l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité sans fil qui crée et fournit des composants embarqués, des antennes externes et des systèmes intégrés à travers le monde. Airgain simplifie la connectivité sans fil sur un ensemble diversifié d'appareils et de marchés, de la résolution de problèmes de connectivité complexes à l'accélération de la mise sur le marché en passant par l'optimisation des signaux sans fil. Notre offre de produits comprend trois sous-marques distinctes.

Airgain Embedded représente nos modems embarqués, nos antennes et nos kits de développement conçus pour aider les équipes de conception à commercialiser rapidement des produits connectés. Airgain Integrated représente nos produits entièrement intégrés et prêts à l'emploi, tels que nos traceurs d'actifs et la plateforme AirgainConnect®, qui aident à résoudre les problèmes de connectivité dans l'environnement opérationnel d'une organisation. Airgain Antenna+ représente nos antennes externes, telles que notre flotte et les antennes de l'internet des objets (IoT), qui aident à améliorer les signaux sans fil dans certains des environnements les plus difficiles. Notre mission est de connecter le monde grâce à des solutions sans fil optimisées et intégrées. Airgain est basé à San Diego, en Californie, et entretient des centres de conception et d'essais aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. Pour de plus amples renseignements, visitez airgain.com et suivez Airgain sur LinkedIn et Twitter.

Airgain et le logo Airgain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Airgain, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif.

À propos de Mouser

Mouser Electronics, une société de Berkshire Hathaway, est un distributeur agréé de semiconducteurs et de composants électroniques axé sur le lancement de nouveaux produits de ses principaux partenaires fabricants. Au service de la communauté mondiale des ingénieurs de conception électronique et des acheteurs, le site web du distributeur mondial, mouser.com, est disponible dans plusieurs langues et devises et présente plus de 6,8 millions de produits provenant de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser propose 28 sites d'assistance dans le monde entier pour fournir le meilleur service client de sa catégorie dans la langue, la devise et le fuseau horaire locaux. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans 223 pays/territoires à partir de ses installations de distribution ultramodernes d'un million de pieds carrés situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.com.

Déclarations prospectives

Airgain vous avertit que les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas une description de faits historiques sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les attentes actuelles de l'entreprise. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant les résultats attendus du développement, le délai de mise sur le marché, la performance, la demande et le marché des produits d'Airgain ou de ses partenaires. L'inclusion de déclarations prospectives ne doit pas être considérée comme une déclaration d'Airgain que l'un de ses plans sera réalisé. Les résultats réels peuvent différer de ceux énoncés dans le présent communiqué de presse en raison des risques et des incertitudes inhérents à notre entreprise, y compris, sans s'y limiter : le marché de nos produits se développe et pourrait ne pas se développer comme nous l'espérions ; les risques associés à la performance de nos produits, y compris les solutions groupées avec des produits tiers ; si [nos partenaires de distribution ne parviennent pas à exécuter, ou] nos partenariats sont infructueux, nous pourrions ne pas être en mesure de mettre nos solutions de produits sur le marché avec succès ou en temps opportun ; nos produits sont soumis à une concurrence intense et les pressions concurrentielles des entreprises existantes et nouvelles peuvent nuire à nos activités, à nos ventes, à nos taux de croissance et à notre part de marché ; les risques associés à la qualité et au calendrier de fabrication de nos produits et notre dépendance à l'égard de fabricants tiers ; nous pourrions ne pas être en mesure de maintenir des collaborations stratégiques dans le cadre desquelles nos solutions groupées sont offertes ; si nous ne pouvons pas protéger nos droits de propriété intellectuelle, notre position concurrentielle pourrait être compromise ou nous pourrions engager des dépenses importantes pour faire respecter nos droits ; et autres risques décrits dans nos précédents communiqués de presse et dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris sous la rubrique « Risk Factors » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K et tout dépôt ultérieur auprès de la SEC. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ce communiqué de presse pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date des présentes. Toutes les déclarations prospectives sont qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, qui est faite en vertu des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

