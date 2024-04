L'Impériale annonce les résultats de l'élection des administrateurs





La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé lors de son assemblée annuelle des actionnaires, tenue le 30 avril 2024, que chacun des sept candidats proposés à titre d'administrateurs de la société et inscrits dans sa circulaire de sollicitation de procurations de gestion datée du 14 mars 2024 a été élu administrateurs. Au total, 488 715 570 actions (91.21 pour cent des actions ordinaires en circulation) étaient représentées en personne ou par procuration. Les actions représentées à l'assemblée qui ont été votées pour élire les administrateurs individuels sont énoncées ci-dessous :

Candidat : En Faveur : Contre : D. W. (David) Cornhill 475 383 574 8 875 828 B. W. (Bradley) Corson 480 741 717 3 517 692 S. R. (Sharon) Driscoll 482 409 887 1 848 523 J. N. (John) Floren 478 911 169 5 348 239 G. J. (Gary) Goldberg 482 277 187 1 982 223 N. A. (Neil) Hansen 482 509 264 1 750 146 M. C. (Miranda) Hubbs 445 297 194 38 962 215

Après près plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

30 avril 2024 à 18:05

