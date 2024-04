General Mills poursuit sa stratégie de croissance et élargit son portefeuille d'aliments pour animaux de compagnie grâce à l'acquisition d'Edgard & Cooper





General Mills (NYSE : GIS) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Edgard & Cooper, l'une des principales marques indépendantes d'aliments pour animaux de compagnie de haute qualité en Europe. Avec cette transaction, l'entreprise fait progresser davantage sa stratégie de croissance, y compris la priorisation de ses marchés principaux, de ses plateformes mondiales et de ses marques locales de premier plan pour stimuler une croissance durable, rentable et des rendements aux actionnaires de premier plan à long terme.

« Edgard & Cooper se trouve à l'intersection des marchés principaux et des plates-formes mondiales de notre stratégie de croissance », a déclaré Jon Nudi, président du groupe Pet, International et North America Foodservice, General Mills. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Edgard & Cooper au sein de la famille General Mills, et nous sommes impatients de nous associer pour faire avancer leur mission de révolutionner les aliments naturels de qualité supérieure pour animaux de compagnie. »

Fondée en 2016, Edgard & Cooper est l'une des entreprises indépendantes d'aliments pour animaux de compagnie à la croissance la plus rapide et la plus reconnue en Europe, avec des ventes au détail estimées en 2023 à plus de 100 millions d'euros sur 13 marchés. Avec des capacités de distribution omnicanal et un engagement en faveur de la durabilité, la marque fournit une nourriture pour animaux de compagnie de haute qualité aux chiens et aux chats à travers l'Europe tout en réduisant son impact sur la planète. Basée à Courtrai, en Belgique, Edgard & Cooper sera une unité d'exploitation distincte dirigée par ses trois fondateurs, Koen Bostoen, Louis Chalabi et Jürgen Degrande, et ses résultats financiers seront consolidés dans le segment International de General Mills.

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de General Mills et de continuer à faire ce qu'Edgard & Cooper aime ? fabriquer une meilleure nourriture pour chiens et chats avec de vrais ingrédients que les animaux de compagnie adorent et que les propriétaires d'animaux de compagnie apprécient », a déclaré Koen Bostoen, fondateur d'Edgard & Cooper. « En combinant la position naturelle de notre marque et nos capacités commerciales avec l'expertise en marketing et en chaîne d'approvisionnement de General Mills, nous sommes prêts à accélérer la croissance d'Edgard & Cooper. »

General Mills financera l'acquisition avec sa trésorerie.

Raymond James & Associates Inc. a agi en tant que principal conseiller financier de General Mills dans cette transaction. White & Case LLP a agi en tant que conseiller juridique. Morgan Stanley & Co International plc a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Edgard & Cooper, et Linklaters LLP a agi en tant que conseiller juridique.

À propos de General Mills

General Mills produit des aliments que le monde entier aime. L'entreprise est guidée par sa stratégie de croissance accélérée (Accelerate), qui vise à accroître la valeur actionnariale en développant ses marques avec courage, en innovant continuellement, en exploitant son potentiel et en s'engageant pour le bien de tous. Son portefeuille de marques bien-aimées comprend des noms connus tels que Cheerios, Nature Valley, Blue Buffalo, Häagen-Dazs, Old El Paso, Pillsbury, Betty Crocker, Yoplait, Totino's, Annie's, Wanchai Ferry, Yoki et bien d'autres encore. General Mills, dont le siège social se trouve à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, a généré des ventes nettes pour l'exercice 2023 de 20,1 milliards de dollars américains. Par ailleurs, la part de la société dans les ventes nettes des coentreprises non consolidées s'est élevée à 1,0 milliard de dollars américains.

30 avril 2024 à 16:25

