Appui financier pour la construction d'un nouveau centre culturel multifonctionnel - Reconnaissance des gouvernements de l'importance du projet de revitalisation Imagine Centennial pour la collectivité

BEACONSFIELD, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, et les membres du Conseil municipal sont heureux d'annoncer l'appui financier accordé par les gouvernements provincial et fédéral pour la première étape du projet Imagine Centennial, soit la construction d'un nouveau centre culturel multifonctionnel, après des années de planification et de consultations citoyennes qui ont permis de définir les besoins et d'établir un consensus dans la population.

Le projet de revitalisation permettra d'unifier le parc Centennial avec la propriété de la marina Centennial pour en faire un seul lieu d'activités de loisirs, de culture, de spectacles et de rassemblements populaires.

« Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer le lancement de cet important projet pour Beaconsfield, à la suite d'un consensus au sein de la population. Le parc Centennial et la propriété de la marina Centennial deviendront ainsi un joyau exceptionnel à Beaconsfield au bénéfice de l'ensemble de la population qui pourra en profiter pendant toute l'année », déclare le maire Georges Bourelle.

Une première subvention de plus de 3 millions de dollars a été accordée par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'Aide au développement des infrastructures culturelles, lequel s'inscrit au sein du programme fédéral Investir dans le Canada. Cette subvention vise la construction d'un nouveau centre culturel, comprenant une bibliothèque intégrée au coeur même de celui-ci. Cette initiative marque les premières étapes de la revitalisation globale du site, tout en préservant son caractère naturel, et en pérennisant l'accès et l'usage pour tous les membres de la collectivité.

« Le futur centre culturel deviendra le pôle d'activités culturelles, artistiques et populaires pour des générations à venir, dans le respect de la capacité de payer des contribuables », se réjouit le maire Bourelle.

L'élaboration du projet de centre culturel multifonctionnel est amorcée depuis janvier avec un concours d'architecture, pour lequel quatre finalistes ont été sélectionnés parmi 32 candidatures pour la deuxième étape du concours. Le concours définira l'intégration harmonieuse du centre culturel sur le site, qui deviendra l'un des plus beaux espaces publics de l'île de Montréal.

Le nouveau centre abritera, en plus de la nouvelle bibliothèque avec des aires de lecture et de consultations, des salles de travail et de rencontres dans un concept architectural offrant une vue splendide et exceptionnelle sur le majestueux lac Saint-Louis. Des salles communautaires y seront aménagées pour des activités de loisirs et des cours. À la demande générale, pour ajouter au plaisir de la fréquentation des lieux, un café bistro y sera aménagé.

À terme, le parc conservera toute sa splendeur et offrira une superficie d'accueil et d'activité plus vaste qui s'étendra jusqu'au bord de l'eau.

La marina, gérée par un organisme à but non lucratif, continuera ses activités au bénéfice des plaisanciers, tandis que l'espace sablonné au bord de l'eau sera également préservé pour garantir l'accès des kayakistes, canoteurs et adeptes de planches à voile et dériveurs au lac Saint-Louis.

En sus de la subvention spécifique de 3,1 millions de dollars remise pour la bibliothèque intégrée au centre culturel multifonctionnel, d'autres demandes de contributions publiques à travers les programmes d'aide gouvernementaux du fédéral et du provincial sont en cours.

Une campagne de souscription caritative est aussi en élaboration tout comme une campagne de soutien communautaire.

Le coût total du projet, comprenant le centre multifonctionnel et le réaménagement du site dans son ensemble, sera dévoilé au fur et à mesure de l'attribution des contrats, étant donné qu'ils seront attribués en vertu d'appels d'offres publics.

