La FAP Canada dirigera le webinaire du Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN) sur le commerce avec l'Indo-Pacifique





TORONTO, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a le plaisir de vous inviter à un webinaire du Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN) axé sur le commerce avec l'Indo-Pacifique, organisé par la FAP Canada et CanWIN.



L'événement virtuel aura lieu le mercredi 22 mai 2024, de 13 h à 14 h 30 (HNE).

La région indo-pacifique est devenue un moteur économique, et le Canada s'engage activement dans des relations commerciales avec cette région par le biais de sa Stratégie pour l'Indo-Pacifique.

Les femmes et les personnes de diverses identités de genre peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion du commerce et de l'investissement entre le Canada et la région indo-pacifique. Ce webinaire est l'occasion pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre de tout le Canada de s'informer sur les opportunités à venir avec la FAP Canada pour explorer de nouveaux marchés mondiaux dans la région.

Lors de l'événement du 22 mai, la FAP Canada fournira des informations détaillées sur la très attendue Mission commerciale exclusivement féminine à Taïwan et au Vietnam prévue plus tard cette année et intitulée : Partenariat pour la durabilité : La Mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam.

L'événement accueillera également des intervenants qui partageront leur vision du paysage économique de la région indo-pacifique et parleront de leur expérience en matière de commerce dans la région indo-pacifique.

Le webinaire comprendra une séance de questions et réponses dédiée aux participants qui pourront poser des questions sur le processus de candidature, les critères d'éligibilité et d'autres détails pertinents de la prochaine Mission commerciale exclusivement féminine à Taïwan et au Vietnam de la FAP Canada.

Ce webinaire favorisera un dialogue constructif et ouvrira la voie à une collaboration renforcée entre le Canada et la région indo-pacifique.

Nous nous réjouissons de votre participation à cet événement virtuel. Veuillez confirmer votre présence avant le 16 mai 2024 en vous inscrivant ici.

Contact : A.W. Lee, Ph. D., directeur du commerce international inclusif ([email protected]) ou Sue Jeong, spécialiste de projet ([email protected]).

Liens clés :

Inscription au webinaire

CanWIN

Série de Missions commerciales féminines

30 avril 2024 à 13:45

