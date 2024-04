Dévoilement de la longue liste du Prix Sobey pour les arts 2024





Le prix récompense désormais 30 artistes visuels contemporains et s'élève à une valeur totale de 465?000 $

OTTAWA, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts ont dévoilé aujourd'hui la longue liste des 30 artistes en lice pour le Prix Sobey pour les arts 2024, le prix prééminent des arts visuels contemporains au Canada. Cette année, la région circumpolaire a été ajoutée comme sixième région de mises en candidature, augmentant ainsi la représentation de l'ensemble du pays. Le montant global des bourses s'élève désormais à 465 000 $. Financé par la Fondation Sobey pour les arts , ce prix est le plus généreux au pays et l'un des plus élevés au monde en arts visuels.

Voici la longue liste du Prix Sobey pour les arts 2024 :

Circumpolaire

Eldred Allen

Casey Koyczan

Taqralik Partridge

Jason Sikoak

Jessica Winters

Pacifique

Judy Chartrand

Sara Cwynar

Barry Doupé

Zoe Kreye

Peter Morin

Prairies

Erica Eyres

Audie Murray

Marigold Santos

Rhayne Vermette

Aikaterini Zegeye-Gebrehiwot

Ontario

June Clark

Sameer Farooq

Timothy Yanick Hunter

Oluseye Ogunlesi

Chrysanne Stathacos

Québec

Chun Hua Catherine Dong

Miles Greenberg

Frances Adair Mckenzie

Eve Tagny

Nico Williams

Atlantique

Carrie Allison

Rémi Belliveau

Séamus Gallagher

Mathieu Léger

Lucas Morneau

«?Félicitations aux 30 artistes de la longue liste du Prix Sobey pour les arts 2024. Le dévoilement de cette liste donne une excellente occasion de célébrer et d'apprécier un éventail de perspectives artistiques issues du processus de nomination qui a, encore une fois, reçu d'excellentes candidatures », a indiqué Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives curatoriales, MBAC et président du jury du Prix Sobey 2024. « Nous sommes reconnaissants à la Fondation Sobey pour les arts d'avoir augmenté son soutien annuel en ajoutant la région circumpolaire, ce qui nous permet de reconnaître la contribution de cinq voix artistiques innovantes de plus et d'apprendre de ces dernières.?»



«?Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, je tiens à féliciter chaleureusement l'ensemble des artistes sélectionné.e.s pour la longue liste 2024 », a déclaré Bernard Doucet, directeur genéral de la Fondation Sobey pour les arts. « Chaque année, nous attendons avec impatience le dévoilement de la longue liste du Prix Sobey pour les arts, qui constitue un moyen incroyable d'avoir un aperçu du paysage de l'art contemporain au Canada. L'ajout de cinq artistes de la région circumpolaire nous sensibilise davantage à la diversité de notre pays et, dans une égale mesure, à nos expériences communes. Nous sommes très fiers des changements apportés cette année au prix en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada, et heureux de poursuivre notre mission qui consiste à propulser l'art contemporain canadien au-devant de la scène nationale et internationale.?»

La courte liste du Prix Sobey pour les arts 2024 de même que les noms des membres du jury seront dévoilés le 11 juin 2024.

Les oeuvres des six artistes de la courte liste feront l'objet d'une exposition spéciale au MBAC du 4 octobre 2024 au 16 mars 2025. La personne gagnante sera annoncée le 9 novembre 2024 à l'occasion d'une soirée de célébration au Musée.

Pour en savoir plus sur les artistes de la longue liste 2024, consultez : https://beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts .

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien?ne?s gagnant?e?s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), et Kablusiak (2023).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 dans le but de poursuivre l'oeuvre de l'entrepreneur et chef d'entreprise, feu Frank H. Sobey, qui était un collectionneur passionné d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le coeur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca.

