Le ministre Roberge lance l'appel de candidatures pour quatre prix pour la valorisation de la langue française

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Afin de mettre en valeur les efforts de personnes ou d'organisations dont les actions valorisent la langue française, le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, lance l'appel de candidatures pour quatre différents prix.

L'Ordre des francophones d'Amérique : sept prix sont remis à autant de personnes qui se consacrent ou se sont consacrées au maintien et à l'épanouissement de la langue française en Amérique. Les gagnantes et gagnants sont récompensés par une entrée dans l'Ordre et une médaille. Les personnes candidates peuvent poser leur candidature dans l'une des six catégories :

Autres continents (un prix);

Amérique (un prix);

Acadie et provinces de l'Atlantique (un prix);

Ouest canadien (un prix);

Ontario (un prix);

(un prix); Québec (deux prix).

Le Prix du 3-Juillet-1608 : ce prix rend hommage à une organisation oeuvrant en Amérique du Nord qui rend ou a rendu des services exceptionnels à une collectivité de langue française et à l'ensemble de la francophonie nord-américaine. L'organisation lauréate recevra une bourse de 5 000 $ ainsi qu'une plaque commémorative.

Le prix Jules-Fournier : cette distinction récompense une ressource professionnelle des médias de la presse écrite pour la qualité de ses textes. La lauréate ou le lauréat recevra une bourse de 5?000 $.

Le prix Raymond-Charette : cette récompense est destinée à une ressource professionnelle de la télévision ou de la radio québécoise, pour sa contribution exemplaire à la diffusion d'un français de qualité. La lauréate ou le lauréat recevra une bourse de 5?000 $.

Le ministre invite les personnes, les professionnelles et professionnels des médias québécois ainsi que les organisations dont le travail contribue à l'essor de notre langue commune à présenter un dossier de candidature.

«?Je le dis souvent, nous devons toutes et tous être des agents de changements et faire des choix qui soutiennent la vitalité de notre langue commune. Je constate que le Québec regorge de personnes et d'organisations qui ont à coeur le français et qui répandent, au fil de leur travail, l'envie et le plaisir d'utiliser une langue de qualité. Je remercie ces gens et ces organisations qui démontrent que notre langue est promise à un avenir radieux. Les prix pour la valorisation de la langue française sont une façon concrète de démontrer ma reconnaissance pour leur contribution à garantir aux générations futures la possibilité de vivre et de s'épanouir en français.?»

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

