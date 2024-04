LILYSILK dévoile sa collection été 2024 intitulée « Pays des merveilles », une toile d'élégance et de confort destinée à la femme moderne





NEW YORK, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre de façon spectaculaire et durable, a dévoilé avec fierté sa collection été 2024, intitulée « Pays des merveilles ». Cette collection exquise s'inspire de la sérénité des paysages naturels et du frisson de la découverte tout au long du parcours de la vie. En célébrant la fusion de l'élégance classique et du design moderne, LILYSILK invite chaque femme à découvrir une mode qui transcende l'ordinaire.

Chaque pièce de cette collection est un hommage à ces moments qui nous ouvrent à de nouveaux horizons et nous laissent béats d'admiration face à la grande toile de la vie. Les motifs de LILYSILK encouragent la personne qui les porte à vivre pleinement l'instant présent, et à accueillir à bras ouverts les merveilles qui l'attendent.

Les produits phares de la collection comprennent :

LILYSILK présente également des couleurs et des articles incontournables pour la période estivale :

Campagne spéciale pour la fête des Mères

En l'honneur des mères du monde entier, du 12 avril au 13 mai, LILYSILK propose une campagne exclusive de la fête des Mères sur son site web :

20 % de réduction sur les commandes de plus de 300 $, en utilisant le code « MOM20 »

25 % de réduction sur les commandes de plus de 500 $, en utilisant le code « MOM25 »

« Chez LILYSILK, nous sommes convaincus qu'il faut emprunter la voie de l'avenir et savoir saisir les moments d'émerveillement illimités que chaque nouvel horizon amène avec lui », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Notre collection été 2024 est conçue pour susciter cet esprit de découverte et célébrer la beauté du monde qui nous entoure. »

