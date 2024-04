Le système d'entreposage et de récupération automatisé OPEX® Infinity® remporte le prestigieux prix international Red Dot Award for Product Design





OPEX® Corporation, leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération depuis près de 50 ans, est fier d'annoncer que son système d'entreposage et de récupération automatisé Infinity® (AS/RS) a été récompensé par le prestigieux Red Dot Award: Product Design 2024. Le concours annuel de design Red Dot Award est considéré comme l'un des plus connus et des plus importants au monde, les lauréats étant sélectionnés par un panel international d'experts qui suivent le credo « À la recherche de bon design et de bonne innovation. »

« Nous sommes honorés que notre Infinity AS/RS ait été désigné lauréat du Red Dot Award: Product Design 2024 », déclare Alex Stevens, président de l'automatisation des entrepôts chez OPEX. « Chez OPEX, nous développons continuellement des produits et présentons de nouvelles technologies qui aideront nos clients à résoudre leurs défis commerciaux les plus importants. Recevoir ce prix démontre l'effort significatif que notre équipe de développement a investi pour lancer Infinity sur le marché. »

Infinity AS/RS d'OPEX Corporation est une solution technologique pour l'automatisation des entrepôts, conçue pour combiner une densité de stockage, une configurabilité et une flexibilité inégalées, et pour augmenter la productivité, le débit et l'utilisation de la main-d'oeuvre. Ce système comprend des véhicules robotisés sans fil Infinity iBOT® qui peuvent accéder à l'ensemble du stock et des stations portuaires, se déplaçant librement sous et dans le système sans aucun mouvement mécanique inutile, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

Le système Infinity AS/RS utilise un système d'emboîtement unique pour stocker les bacs en triple profondeur, et la conception configurable des rayonnages optimise l'espace de l'entrepôt malgré les obstacles qui peuvent exister, comme des colonnes ou d'autres équipements. Cette solution est facilement extensible par l'ajout d'autres iBOT, ports de présentation et modules d'extension de stockage. Avec sa fiabilité inégalée et son débit accéléré, la solution Infinity est idéale pour de multiples applications, notamment la distribution omni-canal, le réapprovisionnement des magasins, le micro-fulfillment et le commerce électronique.

« OPEX s'engage à fournir une technologie de pointe qui transforme l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement de ses clients », déclare Monty McVaugh, directeur de produit chargé de l'automatisation des entrepôts chez OPEX. « L'Infinity AS/RS a été méticuleusement conçu pour améliorer les flux de travail, réduire les coûts et augmenter l'efficacité. Notre équipe est très reconnaissante que cette solution innovante soit récompensée par le Red Dot Award: Product Design 2024. »

Cette distinction très convoitée du Red Dot est le sceau internationalement reconnu d'une qualité de conception exceptionnelle. Ce concours annuel est divisé en trois disciplines : design de produits, design de marques et de communication, et concept de design. Les lauréats sont récompensés lors du Red Dot Gala à Essen, en Allemagne, et sont présentés dans l'annuaire Red Dot, au musée et en ligne.

Le jury du Red Dot Award 2024: Product Design était composé de 39 experts de 20 pays répartis sur quatre continents. Des candidatures ont été reçues de 60 pays différents. Les lauréats ont été sélectionnés sur la base de nombreux aspects, notamment l'attrait esthétique, la fonctionnalité et une ingénierie intelligente ou innovante, tous ces attributs démontrant un design exceptionnel comme thème commun.

À propos d'OPEX

OPEX® Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération, fournissant des solutions innovantes et uniques pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. Avec son siège social à Moorestown, aux États-Unis, et des installations à Pennsauken, dans le New Jersey, à Plano, au Texas, en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, OPEX a plus de 1 500 employés qui réimaginent et fournissent continuellement des solutions technologiques personnalisées et évolutives qui résolvent les défis d'affaires d'aujourd'hui et de l'avenir.

